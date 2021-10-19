珠澳通關解除隔離限制 濠賭股表現乏善足陳
文章日期：2021年10月19日 16:32
經珠澳陸路口岸入境珠海，今日中午12時起毋須隔離並通關安排中午12時起執行，此前的出、入境限制初步消除。不過，濠賭股表現乏善足陳，升幅最大的永利澳門（1128），亦只升0.57%；美高梅中國（2282）更跌1.06%。
匯豐發表報告，指新冠肺炎疫情、旅遊限制及通關再度延遲，將影響博彩行業復蘇進度。基於對貴賓博彩的監管，因此料需求前景較前為弱，該行將2021至2023年度的收入預期降低，當中將濠賭股2021年度收入及EBITDA水平調低23%及59%，並料2022及23年度的博彩收入，僅為2019年度的55%及70%，預測EBITDA的水平較原來預計的水平調低18%及7%。
花旗則指，10月份首17日賭收已達17億澳門元，日均賭收為7900萬澳門元，預期隨著往來珠澳通關限制解除，當地賭業殺數會有所改善。全月計，該行將10月博彩收入，由原來的55億澳門元，調低至42.5億澳門元，日均賭收約1.75億澳門元。
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