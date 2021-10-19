匯豐發表報告，指新冠肺炎疫情、旅遊限制及通關再度延遲，將影響博彩行業復蘇進度。基於對貴賓博彩的監管，因此料需求前景較前為弱，該行將2021至2023年度的收入預期降低，當中將濠賭股2021年度收入及EBITDA水平調低23%及59%，並料2022及23年度的博彩收入，僅為2019年度的55%及70%，預測EBITDA的水平較原來預計的水平調低18%及7%。

花旗則指，10月份首17日賭收已達17億澳門元，日均賭收為7900萬澳門元，預期隨著往來珠澳通關限制解除，當地賭業殺數會有所改善。全月計，該行將10月博彩收入，由原來的55億澳門元，調低至42.5億澳門元，日均賭收約1.75億澳門元。

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