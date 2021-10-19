是次代價分三部分，當中一半代價或15億元將於交易完成時透過向賣方發行可換股債券償付，換股價為每股15元，可予調整，若按初始轉換價可轉換最多約1.21億股或擴大後股本4.6%；代價的40%或12億元於交易完成時透過現金付款償付﹔以及代價的10%或3億元將於2022年3月底或之前以現金償付。代價一部分的現金付款將以集團的內部資源撥付。

賣家則須向錦欣生殖作利潤保證，目標公司需於2021財年除稅後純利不少於1億元，否則賣方須就短缺額向公司補償﹔賣方又須盡最大努力令其2022財年除稅後純利不少於1.3億元，否則轉換股份的禁售期將進一步延長至2023年9月30日。該目標公司2021年上半年及2020財年的除稅後純利分別為4691.2萬元及3884.6萬元。

錦欣生殖指出，一直在不斷尋找併購機會，以進一步擴大其全國醫療設施網絡，當中預計收購四川錦欣婦女兒童醫院事項會吸引新客戶，降低獲客成本並提高患者的複診率。收購婦產兒科醫療服務業務的目的是作為集團輔助生殖服務業務的下游業務，相信收購事項將產生收入及成本的協同效應。

此外，中國政府為鼓勵生育而制定的「三孩政策」等優惠政策的出台，及對產後康復市場日益增長的需求，對婦產兒科醫療服務產生了殷切的需求。另一方面，隨着集團與目標集團整合及調整其採購及供應鏈成本，共享來自不同醫療背景的人才及知識、分攤研發及營銷支出，成本協同效應得以實現。

集團擬在戰略上發展為家庭提供支持整個生育及妊娠期的醫療服務，收購事項將使其打入中國的婦產兒科市場。

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