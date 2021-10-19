美國Peak6入股復星旗下英超狼隊少數策略股權
文章日期：2021年10月19日 18:00
美國芝加哥金融及科技集團Peak6 Group LLC，向復星國際（0656）旗下復星體育，購入英超球隊狼隊少數策略性股權，在此之前，復星原先持有狼隊100%全數股權。同日該集團宣布成立復星體育作為控股公司，並且收購新三板公司復娛文化從事遊戲、電競及體育業務的核心營運資產及管理團隊。
復星指，是次引入Peak6後，會繼續深化其體育、電競及遊戲業業務的環球產業佈局。復星體育更基於狼隊的知識產權，成立時尚體育品牌WWFC，並組織狼隊球迷之夜等活動，並且成為中國足球協會中國隊獨家授權伙伴，開發授權產品。復星體育亦成立電競品牌Wolves ESports，並且在《王者榮耀》、《QQ飛車》、《第五人格》、《決勝時刻》及《足球在線4》分5隊出賽。其更在較早前收購重慶QGhappy，並重新命名為重慶狼隊，進一步擴大電競業務。現時復星體育在足球及電競，共有超過3000萬名粉絲。
是次參與購入狼隊的Peak6，本身為北美電競隊Evil Geniuses的擁有人，並且曾經在電競遊戲第5屆國際《Dota 2》勝出。復星體育更在今年7月起在Evil Geniuses參與作策略性投資，打入北美的電競市場。
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