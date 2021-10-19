陽光房地產：首季整體物業租用率微升
文章日期：2021年10月19日 18:51
陽光房地產（0435）公布，截至9月底止首季數據，整體物業組合租用率為93.8%，較上季提高0.1個百分點。寫字樓物業組合的租用率輕微改善至93.1%，比上季增加0.7個百分點，零售物業組合的租用率則溫和下降至95.3%，相對2021年6月30日所錄得的96.5%，跌1.2個百分點。
該基金的物業組合整體現行租金，於9月底止日為每平方呎46.8元，較上一季度下降1.9%，這反映新冠肺炎疫情的持續影響，寫字樓及零售物業組合分別錄得5.3%及5.4%續租租金負增長。
旗艦寫字樓物業灣仔大新金融中心方面，租用率為88.5%，按季增加0.2個百分點。個別乙級寫字樓物業的需求持續復甦，從永樂街235商業中心及渣華道108號商業中心的租用率分別改善至94.1%及98.1%可見一斑。九龍區方面，豐怡中心及富時中心於2021年9月30日近乎悉數租出；然而，由於豐怡中心之主要零售租戶於租約到期後不再續約，預計於今年12月其空置率將會上升。
零售物業組合方面，上水中心購物商場及新都城一期物業的租用率於2021年9月30日分別為94.1%及95.4%，相應的現行租金則為每平方呎101.6元及每平方呎56.0元。
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