南向通方面，截至中午12時，香港銀行為内地投資者開立逾百個南向通投資專戶，並為一批客戶成功辦理投資服務。另外，尚有超過150宗開設投資專戶的申請在處理中。

北向通方面，截至中午12時，香港銀行為香港投資者開立逾百個北向通匯款專戶，並成功為客戶匯出款項至其內地銀行的投資帳戶。另外，尚有接近300宗開設匯款專戶的申請在處理中。

金管局發言人又指，根據人民銀行統計的數據，跨境理財通業務開通首日，共錄得128筆南向通匯款（包括港澳，涉及金額1,773.3萬元人民幣）及180筆北向通匯款（包括港澳，涉及金額1,538.7萬元人民幣）。 金管局會繼續密切留意跨境理財通的運作情況，並繼續處理餘下香港銀行提交的自我評估，適時更新可開展跨境理財通業務的香港銀行名單。

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