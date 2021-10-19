其指出，《價格法》第三十條明確規定，當重要商品和服務價格顯著上漲或者有可能顯著上漲，國務院和省、自治區、直轄市人民政府可以對部分價格採取限定差價率或者利潤率、規定限價、實行提價申報制度和調價備案制度等干預措施。煤炭目前價格漲幅已完全脫離供求基本面，且臨近採暖季，價格仍呈現進一步非理性上漲的趨勢。發改委將充分運用《價格法》規定的一切必要手段，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，促進煤炭市場回歸理性，確保能源安全穩定供應，確保人民群眾溫暖過冬。

發改委將會同有關部門，密切關注煤炭市場動態和價格走勢，梳理、排查保供穩價工作存在的矛盾和問題，及時協調解決；市場監管部門將加大執法檢查力度，堅持「零容忍」，嚴厲打擊散播虛假信息、價格串通、哄抬價格、囤積居奇等違法行為，切實維護市場秩序。

會議要求，煤炭企業要切實提高站位，樹立大局意識，主動做好保供穩價工作；強化法律意識，依法合規經營，嚴格履行中長期交易合同；積極履行社會責任，促進上下游行業協調發展，保障發電供熱和民生用煤需求，助力經濟平穩運行。

根據內地《東方財富網》數據顯示，鄭州商品交易所動力煤期貨出現跌停的情況，報每噸1755.4元，跌8.01%。鄭商所公布，經研究決定，自10月20日夜盤起，動力煤期貨合約的漲跌停板幅度調整為10%。