受業績推動，美股三大指數向上，道指止跌回升，收市價見8月16日後收市新高，標指、納指亦創逾1個月收市新高及更連升第5日，三大指數同時亦連續第5日陽燭。油價向上，紐約期油收市報83.14美元，連升5日，兼創2014年10月13日後收市新高，布蘭特期油收市報85.14美元，是2018年10月3日後收市新高。美國首隻比特幣期貨ETF上市第一天獲散戶踴躍買入，比特幣曾高見64475.17美元，是4月14日後最高。