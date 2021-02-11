道指升198點 美股三大指數、油價、比特幣齊破頂
文章日期：2021年10月20日 08:15
受業績推動，美股三大指數向上，道指止跌回升，收市價見8月16日後收市新高，標指、納指亦創逾1個月收市新高及更連升第5日，三大指數同時亦連續第5日陽燭。油價向上，紐約期油收市報83.14美元，連升5日，兼創2014年10月13日後收市新高，布蘭特期油收市報85.14美元，是2018年10月3日後收市新高。美國首隻比特幣期貨ETF上市第一天獲散戶踴躍買入，比特幣曾高見64475.17美元，是4月14日後最高。
道瓊斯工業平均指數收漲198點，升幅0.57%，報35457點。標普500指數收漲33點，升幅0.74%，報4519點。納斯達克綜合指數收漲107點，或0.72%，報15129點。
強生升2.34%，報163.87美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻24點，而P&G跌1.18%，報140.66元，拖低道指11點。
科技股方面，蘋果收市報148.76元，升1.5%，谷歌母公司Alphabet收市報2864.74元，升0.32%，亞馬遜收市報3444.15元，跌0.07%，Facebook收市報339.99元，升1.38%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.33%，報468點。德國DAX指數收漲0.27%，報15515點；法國CAC 40指數跌0.05%，報6669點；英國富時100指數收漲0.2%，報7217點。