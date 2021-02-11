個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.18%，折合報509.88元；阿里巴巴（9988）升4.4%，折合報172.05元；美團（3690）升2.8%，折合報293.59元；匯控（0005）升0.63%，折合報46.44元；建行（0939）升0.15%，折合報5.48元。

道期現升0.065%；標期現升0.01%；納期現跌0.09%。日股現升0.52%，韓股現升0.25%，澳股現升0.94%。

今日焦點股份可留意：

福萊特玻璃（6865）公布季績。

中教控股（0839）：折讓約9.4%配股，籌11億元。

世茂服務（0873）：折讓9.75%配股籌17億，另發31億可轉債。

發改委：研究依法對煤炭價格實施干預。留意煤炭股。

小鵬汽車（9868）旗下飛行汽車公司完成39億元融資，五源及IDG資本領投。

陽光房地產（0435）：首季整體物業租用率微升。

馬雲短暫留港，據報已轉赴西班牙度假，外界料其「禁令」或已解除。

華電國際（1071）電力首三季發電量按年升13.7%。

美國Peak6入股復星（0656）旗下英超狼隊少數策略股權。

錦欣生殖（1951）斥30億人幣購婦產兒科醫療機構。

銀杏教育（1851）與成都融創文化旅遊管理訂立戰略合作協議。

中國鐵塔（0788）首三季純利升15%。

特步（1368）第三季內地零售銷售按年錄中雙位數增長。

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