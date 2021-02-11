藍籌30隻升，14隻下跌，16隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.73%，報172.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻97點；石藥（1093）跌0.99%，報9元，是跌幅最大的藍籌。工行（1398）跌0.46%，報4.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低2點。

恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報60.7元，升5.02%；跌幅最大的是明源雲（0909）開市報28.45元，跌1.56%。

恒指高於50天線(25391.98點)，上望100天線(26693.71點)；科指同樣高於50天線(6400.1點)上望100天線(7023.22點)。

福萊特玻璃（6865）公布季績。開市報40元，升1.14%。

中教控股（0839）：折讓約9.4%配股，籌11億元。開市報15.3元，跌8.16%。

世茂服務（0873）：折讓9.75%配股籌17億，另發31億可轉債。開市報15元，跌10.82%。

發改委：研究依法對煤炭價格實施干預。煤炭股向下，神華（1088）開市報17.74元，跌4.62%；兗煤（1171）開市報14.04元，跌7.51%；兗煤澳洲（3668）無成交，報21.85元；中煤能源（1898）開市報5.38元，跌8.03%；伊泰（3948）開市報6.69元，跌0.15%。

小鵬汽車（9868）旗下飛行汽車公司完成39億元融資，五源及IDG資本領投。開市報169.3元，無升跌。

陽光房地產（0435）：首季整體物業租用率微升。無成交，報4.62元。

馬雲短暫留港，據報已轉赴西班牙度假，外界料其「禁令」或已解除。阿里巴巴（9988）開市報172.6元，升4.73%。

華電國際（1071）電力首三季發電量按年升13.7%。開市報3.05元，升4.1%。

美國Peak6入股復星（0656）旗下英超狼隊少數策略股權。開市報9.36元，升0.21%。

錦欣生殖（1951）斥30億人幣購婦產兒科醫療機構。開市報13.8元，升8.32%。

銀杏教育（1851）與成都融創文化旅遊管理訂立戰略合作協議。無成交，報1.32元。

中國鐵塔（0788）首三季純利升15%。開市報1.04元，跌0.95%。

特步（1368）第三季內地零售銷售按年錄中雙位數增長。開市報10.48元，升1.55%。

異動股

上升異動股，包括，普天通信（1720）開市報0.4元，升8.11%；FRIENDTIMES（6820）開市報1.35元，升5.47%；萬國數據（9698）開市報60.7元，升5.02%。

下跌異動股，包括，中教控股（0839）開市報15.3元，跌8.16%；中煤能源（1898）開市報5.38元，跌8.03%；兗煤（1171）開市報14.04元，跌7.51%；五礦資源（1208）開市報3.81元，跌3.3%；宇華教育（6169）開市報5.01元，跌2.34%；威高股份（1066）開市報14.1元，跌2.08%；綠城服務（2869）開市報8.56元，跌2.06%。

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