按月比較，9月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.3%轉為持平。其中，北京按月由上月上漲0.2%轉為持平；廣州下降0.1%，與上月相同；上海和深圳均上漲0.2%，漲幅比上月分別回落0.2和0.8個百分點。一線城市二手住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為下降0.4%。其中，北京、上海和廣州按月分別由上月上漲0.4%、0.2%和0.5%轉為下降0.2%、0.6%和0.4%；深圳下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月上漲0.2%轉為持平；二手住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.1%。三線城市新建商品住宅銷售價格按月由上月持平轉為下降0.2%；二手住宅銷售價格按月下降0.2%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

按年比較，9月份，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.3%和7.7%，漲幅比上月分別回落0.4和1.4個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.1%和3.0%，漲幅比上月分別回落0.3和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲2.3%和1.4%，漲幅比上月均回落0.5個百分點。

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