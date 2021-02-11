今年上半年，Netflix新增用戶只有550萬，為2013年以來最少，但第三季受到《紙鈔屋》（La Casa de Papel）、《性愛自修室》（Sex Education）以及新劇《魷魚遊戲》的推動，為該公司9月份淨增流媒體付費用戶438萬戶，高過去年同期的220萬戶，及市場預測的372萬戶。新劇當中，《魷魚遊戲》更有約1.42億會員家庭收看成為公司歷史上收視最高的新劇。該公司截至第三季度末用戶數達到2.136億。

其他第三季數據方面，收入達74.8億美元，按年升16%，符合市場預期；每股純利3.19美元，高過上年同期1.74美元，及市場預期的2.56美元；營業利潤率23.5%，高過上年同期的20.4%，及市場預期的20.8%。第三季度經營利潤17.6億美元，按年增33%，高過市場預期的15.6億美元。不過，第三季度自由現金流轉為負1.06億美元，上年同期為正11.5億美元，市場預期為正6910萬美元。

公司預期，第四季度流媒體付費用戶淨增減850萬，略高過市場預期的832萬；收入77.1億美元，市場預期為76.8億美元；每股純利80美分，低過市場預期的1.10美元；營業利潤率6.5%，市場預期為10.5%。

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