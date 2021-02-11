港元現報7.7766元貶值14點子，曾貶值最多24點子，報7.7776元，亦曾升值最多3點子，報7.7749元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.02點子至0.03667%；1星期HIBOR跌0.36點子至0.04143%；2星期HIBOR跌0.22點子至0.05071%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.15196%；6個月期HIBOR跌0.24點子至0.21714%；12個月期HIBOR升0.18點子至0.31804%。

美元指數現報93.756升值0.022點或0.02%。

美元1個月期LIBOR報0.08563%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0192%，連續2日擴闊，利差是2021年10月15日後最高，當日差距為-0.016%

對上一次連續2日擴闊，是2021年10月15日，當日利差報-0.016%。

其他報道

習近平在全國徵收房產稅的計劃據報面臨阻力

Facebook擬下周更名 以反映其專注於構建元宇宙

《魷魚遊戲》受歡迎Netflix第三季表現勝預期 第四季預測好壞參半

金管局增發400億元外匯基金票據

美國FCC建議對大疆進行安全審查

內地9月新建商品住宅均價

恒大汽車曾漲3.4% 擬售旗下電動車企

人行：貸款市場報價利率(LPR)維持不變

滬指獨憔悴 低開9點 人行淨投放900億人幣