港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 見近1個月高
文章日期：2021年10月20日 11:17
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.16點子至0.06643%，是2021年9月9日後最高，當日報0.06792%。
港元現報7.7766元貶值14點子，曾貶值最多24點子，報7.7776元，亦曾升值最多3點子，報7.7749元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.02點子至0.03667%；1星期HIBOR跌0.36點子至0.04143%；2星期HIBOR跌0.22點子至0.05071%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.14點子至0.15196%；6個月期HIBOR跌0.24點子至0.21714%；12個月期HIBOR升0.18點子至0.31804%。
美元指數現報93.756升值0.022點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.08563%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0192%，連續2日擴闊，利差是2021年10月15日後最高，當日差距為-0.016%
對上一次連續2日擴闊，是2021年10月15日，當日利差報-0.016%。
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