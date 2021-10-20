陳茂波表示，去年在港發行的綠色債券及貸款總額達120億美元，截至去年底，綠色債務累計約380億美元，當中三分一綠色債券發行人首次在港發債，反映本港融資及專業服務深受綠色金融產品發行人及投資者歡迎。陳續稱，本港有條件及優勢發展成為區內首要綠色和可持續金融樞紐，政府將繼續推動更多機構利用本港專業服務平台，作綠色可持續投資及認證，推動本港成為海內、海外綠色企業首選的融資平台。

陳茂波提及，政府月初公佈的《香港氣候行動藍圖2050》，提出本港應對氣候變化和實現碳中和的策略目標。政府未來10至15年將撥出更多資源，以推動一系統應對環境變化工作，實施減碳措施。

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