陳茂波：未來五年將發行1775億元綠色債券
文章日期：2021年10月20日 11:43
財政司司長陳茂波在ESG論壇上表示，未來五年會再定期發行政府綠色債券，預料發行額度等值為1775億港元，將設有不同年期和貨幣以供選擇，亦考慮以零售方式發行，讓市民共同參與。他續指，所得款項日後不一定用作工務工程，亦可以投放在綠色項目上。
陳茂波表示，去年在港發行的綠色債券及貸款總額達120億美元，截至去年底，綠色債務累計約380億美元，當中三分一綠色債券發行人首次在港發債，反映本港融資及專業服務深受綠色金融產品發行人及投資者歡迎。陳續稱，本港有條件及優勢發展成為區內首要綠色和可持續金融樞紐，政府將繼續推動更多機構利用本港專業服務平台，作綠色可持續投資及認證，推動本港成為海內、海外綠色企業首選的融資平台。
陳茂波提及，政府月初公佈的《香港氣候行動藍圖2050》，提出本港應對氣候變化和實現碳中和的策略目標。政府未來10至15年將撥出更多資源，以推動一系統應對環境變化工作，實施減碳措施。
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