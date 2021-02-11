恒指半日升338點或1.31%，報26125點，成交金額928億元；國指升149點或1.64%，報9285點。恒生科技指數收報6721點，升3.11%。

藍籌27隻升，28隻下跌，5隻無升跌。阿里健康（0241）升14.57%，收報12.74元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升8.07%，收報178.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻166點；萬洲（0288）跌2.47%，收報5.13元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌1.19%，收報116.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報12.74元，升14.57%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報17.5元，跌2.78%。

恒指高於50天線(25393.02點)上試100天線(26694.23點)；科指高於50天線(6402.26點)上試100天線(7024.31點)。

北水南下合計淨流入38.26億元，終止單日流出。南水北上合計淨流入41.54億元人民幣，較上日增加6.34%，連續第2日流入，累計流入80.61億元。

三大指數半日表現

恒指曾升最多1.66%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為2.41%。半日高見26214.63點，是9月8日26560.04點後最高。暫連升4日，累計升1163.37點，對上一次連升4日是9月2日，另，亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月28日。

科指曾升最多3.24%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為3.89%。半日高見6729.61點，是9月10日6749.6點後最高。暫連升4日，累計升521.41點，對上一次連升4日是9月2日，另，亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月29日。

國指曾升最多1.92%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為3.05%。半日高見9311.26點，是9月10日9394.6點後最高。暫連升4日，累計升436.52點，對上一次連升4日是9月1日，另外亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月29日。

內地要求電企「多發滿發」。電力股向上，中國電力（2380）收報3.62元，升2.84%；華潤電力（0836）收報19.86元，升5.53%；華能國電（0902）收報3.96元，升4.76%；大唐發電（0991）收報1.43元，升5.15%；華電國際（1071）收報3.15元，升7.51%。

馬雲轉赴西班牙度假，外界憧憬阿里（9988）「鬆綁」，阿里巴巴收報178.1元，升8.07%。

習近平在全國徵收房產稅的計劃據報面臨阻力。內房個別發展，碧桂園（2007）收報7.8元，跌0.76%；中海外（0688）收報17.26元，跌0.69%；潤地（1109）收報31.25元，跌0.32%；龍湖（0960）收報34.25元，跌0.15%。

福萊特玻璃（6865）公布季績。收報40.05元，升1.26%。

中教控股（0839）：折讓約9.4%配股，籌11億元。收報15.8元，跌5.16%。

世茂服務（0873）：折讓9.75%配股籌17億，另發31億可轉債。收報14.8元，跌12.01%。

發改委：研究依法對煤炭價格實施干預。煤炭股向下，神華（1088）收報17.7元，跌4.84%；兗煤（1171）收報13.62元，跌10.28%；兗煤澳洲（3668）收報20.15元，跌7.78%；中煤能源（1898）收報5.46元，跌6.67%；伊泰（3948）收報6.45元，跌3.73%。

小鵬汽車（9868）旗下飛行汽車公司完成39億元融資，五源及IDG資本領投。收報166元，跌1.95%。

陽光房地產（0435）：首季整體物業租用率微升。收報4.56元，跌1.3%。

華電國際（1071）電力首三季發電量按年升13.7%。收報3.15元，升7.51%。

美國Peak6入股復星（0656）旗下英超狼隊少數策略股權。收報9.23元，跌1.18%。

錦欣生殖（1951）斥30億人幣購婦產兒科醫療機構。收報13.5元，升5.97%。

銀杏教育（1851）與成都融創文化旅遊管理訂立戰略合作協議。收報1.31元，跌0.76%。

中國鐵塔（0788）首三季純利升15%。收報1.04元，跌0.95%。

特步（1368）第三季內地零售銷售按年錄中雙位數增長。收報10.66元，升3.29%。

破頂股表現

破頂股包括，中裕燃氣（3633）創52周高，見7.31元，收報7.3元，升1.25%；新灃集團（1223）創52周高，見0.98元，收報0.97元，升1.04%。

破底股方面

破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.93元，收報0.95元，跌1.04%；微泰醫療（2235）創上市新低，見30.4元，收報30.45元，跌0.16%；星島（1105）見52周低0.66元，收報0.67元，跌1.47%；銀建國際（0171）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；越秀地產（0123）見52周低6.75元，收報6.81元，跌0.15%。

異動股

上升異動股，包括，太睿國際控股（1010）收報2.65元，升10.88%；冠均國際（1629）收報0.72元，升10.77%；361度（1361）收報4.19元，升8.55%；TOM集團（2383）收報0.52元，升8.33%。

下跌異動股，包括，譽宴（1483）收報1.22元，跌10.29%；兗煤（1171）收報13.62元，跌10.28%；卓珈控股（1827）收報1.4元，跌9.09%；海昌海洋公園（2255）收報1.74元，跌8.42%；兗煤澳洲（3668）收報20.15元，跌7.78%；名仕快相（8483）收報0.119元，跌7.75%；山東墨龍（0568）收報4.33元，跌7.08%；強泰環保（1395）收報0.12元，跌6.98%；聯眾（6899）收報0.34元，跌6.85%。

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