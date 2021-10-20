【有片：選股王】乳業股受捧 現代牧業料升勢未完
文章日期：2021年10月20日 13:35
港股今早繼續做好，恒指高開286點後回軟，升幅曾收窄至128點之後再揚，早市最多升427點，高見26214點，半日收報26125點，升338點或1.31%。半日成交不俗有928億元。
科網股升勢持續，恒生科技指數升3.11%。阿里系有追捧，阿里巴巴（9988）大升8%。汽車吉利（0175）升近4%。煤股大跌，電力股做好，兗州煤業（1171）跌逾一成，潤電（0836）升逾半成。新能源股新特（1799）、中廣核新能源（1811）再漲。濠賭、物管等有明顯反彈。教育股、航運、金屬礦石股有回吐。
乳業股昨天受捧，現代牧業（1117）急升一成半，今早曾經進一步衝高至1.86元回落倒跌，可以趁低吸納。公司主要從事奶牛養殖、產銷原料奶，並通過與大股東蒙牛（2319）的聯營公司營運自家品牌液態奶產品，在大股東支持下過去兩年業績持續改善，今年上半年純利倍增。股價方面，現代牧業近兩個半月在低位築底，昨天升穿1.58元加速向上，短線回調守於1.5元料升勢未完，後市仍有機會再上試1.8元高位。
劉思明
投資版副主編
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