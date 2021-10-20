對於自動駕駛發展方面，Sundeep GANTORI認為，自動駕駛需要建立一個生態系統來解決，整理法規和保險。他亦相信，這項工作正在進行中，但認為需要到 2025年之後，才會見到自動駕駛汽車明顯增加。他又表示，目前汽車確實有二級、三級自動駕駛功能，但是當談論五級自動駕駛時就是完全自動駕駛，這毫無疑問需要被推遲幾年，因為這不但視乎汽車生產商的生產能力，亦與一些原材料供應商相關，如晶片公司，推進完全自動駕駛是需要結合整個汽車生態鏈，當中亦包括各地政府的推動角色。

問及國內大型科企在監管下所受影響，李智穎表示，中國幾間大型科網公司都以繳交罰款作處理，有不確定性因素屬未公布罰則的科網公司。李智穎又表示，若同樣以罰款作為最終處理，以科網公司盈利約有30%至40%的增長，罰款約佔15%至20%， 扣除罰款後，科網公司於今年仍有10%至20%的盈利增長能力，仍然跑贏整體市場約7%至8%的增長。

至於最近晶片短缺問題加劇，影響至各行各業，李智穎表示，現時的晶片供應處於最緊張的時期，晶片工廠受疫情影響生產進度，以及航運供應同樣緊張，預期晶片供應出現滯後情況，影響近幾個月汽車和電子產品的生產進度，預計明年初會明顯改善。

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