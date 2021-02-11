余偉文：正逐步增加ESG於外匯基金比例
文章日期：2021年10月20日 16:11
金管局總裁余偉文在ESG機遇論壇上表示，近年將環境、社會及管治（ESG）納入外匯基金投資管理之中，主要投資於與ESG相關的股票資產，因為近年市場基建改善，有較多相關指數推出，正逐步研究加大ESG於外匯基金的投資份額，明言若兩項產品的回報差不多，將優先選擇ESG。
余偉文指出，金管局已與不同監管機構聯手，要求金融業的不同範疇包括銀行、資產管理公司等，跟隨國際可持續發展準則理事會，在氣候相關財務披露工作小組（TCFD）所訂下的時間表，須在2025年前符合有關氣候變化披露的框架基礎，而本地銀行方面，更須提前於2023年前作出第一次的相關財務披露。
余表示，應對氣候變化已成全球共識，不同政府針對整體經濟或個別行業都有相應措施，因此企業要面對實體資產風險以及應付政策的過渡風險，惟企業亦可把風險轉化為機遇，未來全球資金將湧向低碳、可持續發展、能抵禦氣候變化的投資項目，他引述一研究指，單以亞洲而言，要達至全球暖化1.5度的目標，未來30年需要66萬億美元的綠色投資。
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