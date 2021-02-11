余偉文指出，金管局已與不同監管機構聯手，要求金融業的不同範疇包括銀行、資產管理公司等，跟隨國際可持續發展準則理事會，在氣候相關財務披露工作小組（TCFD）所訂下的時間表，須在2025年前符合有關氣候變化披露的框架基礎，而本地銀行方面，更須提前於2023年前作出第一次的相關財務披露。

余表示，應對氣候變化已成全球共識，不同政府針對整體經濟或個別行業都有相應措施，因此企業要面對實體資產風險以及應付政策的過渡風險，惟企業亦可把風險轉化為機遇，未來全球資金將湧向低碳、可持續發展、能抵禦氣候變化的投資項目，他引述一研究指，單以亞洲而言，要達至全球暖化1.5度的目標，未來30年需要66萬億美元的綠色投資。

其他報道

穆迪：「共同富裕」主題對多個行業發債人有長遠不利影響

張一鳴身家超過馬化騰 成中國第二大富豪 鐘睒睒續穩坐榜首

中石化與美Venture Global 簽署20年天然氣供應協議

滬深兩市午後回吐 上證跌6點 創板指跌穿3300點

【有片：埋身擊】虛幣再創高位 需突破短線阻力向上

中國國家能源局據報會見大型油企高層 討論原油進口問題

中國9月智能電話出貨量按年跌5.4%

富士康將在歐洲、印度和南美建立電動汽車工廠

湯文亮：恒大夠大 才可以倒

【有片：選股王】乳業股受捧 現代牧業料升勢未完

瑞銀：5G滲透關乎自動駕駛汽車發展 目前晶片供應最緊張