應對措施方面，他指，一是要避免恒大的風險傳染至其他房地產企業，二是要避免風險傳導至金融部門。恒大負債約3000億美元，其中有三分之一是金融負債，債權人分散，還有抵押物，總體上恒大事件對金融行業的外溢性可控。

易綱指，應對恒大事件的原則是嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益。在過程中尤其是要保護好已購房消費者的合法權益，將堅持法治化的原則，確保所有債權人和利益相關方的正當合法權益得到公平對待。總體而言，有信心能把風險控制在一定范圍，避免發生系統性風險。

國務院副總理劉鶴則在另一論壇就房地產行業風險問題表示，會統籌做好金融風險防控，但要堅持市場化、法治化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡。要推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。

其他報道

傳伙大眾組合資公司研自動駕駛技術 華為：消息不實

穆迪：「共同富裕」主題對多個行業發債人有長遠不利影響

張一鳴身家超過馬化騰 成中國第二大富豪 鐘睒睒續穩坐榜首

中石化與美Venture Global 簽署20年天然氣供應協議

滬深兩市午後回吐 上證跌6點 創板指跌穿3300點

【有片：埋身擊】虛幣再創高位 需突破短線阻力向上

中國國家能源局據報會見大型油企高層 討論原油進口問題

中國9月智能電話出貨量按年跌5.4%

富士康將在歐洲、印度和南美建立電動汽車工廠

湯文亮：恒大夠大 才可以倒