人行易綱︰恒大屬個別風險 對金融業外溢性可控
文章日期：2021年10月20日 16:16
在今年「G30國際銀行業研討會」上，人行行長易綱被問到有關中國恒大（3333）債務事件不斷發酵，人行可有措施避免發生系統性風險及能否僅靠私營企業購買恒大債券來代替央行和當局採取更多措施等。易綱指，恒大風險是個案風險，對金融行業的外溢性可控。恒大作為房地產公司目前主要風險是到期債務未能償還，部分工地停工，已預售的房產按時交付有不確定性。
應對措施方面，他指，一是要避免恒大的風險傳染至其他房地產企業，二是要避免風險傳導至金融部門。恒大負債約3000億美元，其中有三分之一是金融負債，債權人分散，還有抵押物，總體上恒大事件對金融行業的外溢性可控。
易綱指，應對恒大事件的原則是嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益。在過程中尤其是要保護好已購房消費者的合法權益，將堅持法治化的原則，確保所有債權人和利益相關方的正當合法權益得到公平對待。總體而言，有信心能把風險控制在一定范圍，避免發生系統性風險。
國務院副總理劉鶴則在另一論壇就房地產行業風險問題表示，會統籌做好金融風險防控，但要堅持市場化、法治化原則，堅持底線思維，實現防風險和穩發展的動態平衡。要推動中小金融機構改革化險，處置好少數大型企業違約風險。目前房地產市場出現了個別問題，但風險總體可控，合理的資金需求正在得到滿足，房地產市場健康發展的整體態勢不會改變。
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