恒指收市升348點或1.35%，報26136點，成交金額1565億元，較上日增加29.87%，是10月15日1796.11億元成交後最多；國指升140點或1.54%，報9276點。恒生科技指數收報6691點，升2.65%。

藍籌33隻升，24隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升13.49%，收報12.62元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升6.67%，收報175.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻137點；中海油（0883）跌2.27%，收報8.6元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌1.02%，收報116.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

恒生科技指數成份股24隻升，6隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報12.62元，升13.49%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報27.4元，跌2.66%。

恒指高於50天線(25393.22點)上試100天線(26694.33點)；科指同樣高於50天線(6401.67點)上試100天線(7024.01點)。

北水南下合計淨流入39.16億元，終止單日流出，淨流入金額是9月28日58.87億元後最多。南水北上合計淨流入40.79億元人民幣，較上日增加4.43%，連續第2日流入，累計流入79.86億元。

三大指數全日表現

恒指曾升最多1.66%，是10月11日後最大升幅，高見26214.63點，是9月8日26560.04點後最高。收市價計則是9月10日後收市新高，當日報26205.91點。連升4日，累計升1173.43點，對上一次連升4日是9月2日；同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月28日。

科指曾升最多3.32%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為3.89%。今日高見6735.2點，是9月10日6749.6點後最高，收市價則是9月10日後收市新高，當日報6748.36點。連升4日，累計升491.58點，對上一次連升4日是9月2日；同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月29日。

國指曾升最多1.92%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為3.05%。今日高見9311.26點，是9月10日9394.6點後最高，收市價亦是9月10日後收市新高，當日報9386.84點。連升4日，累計升427.52點，對上一次連升4日是9月1日；同時亦連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月29日。

阿里系藍籌表現

馬雲轉赴西班牙度假，外界憧憬阿里「鬆綁」，阿里巴巴（9988）收報175.8元，升6.67%。曾升最多9.16%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為9.65%。今日高見179.9元，是8月16日183.9元後最高。今日收市價是8月16日後收市新高，當日報180.4元。連升4日，累計升14.5元，對上一次連升4日是10月11日；同時亦連續第8日陽燭，對上一次連續第8日陽燭是2020年8月20日。

阿里健康（0241）收報12.62元，升13.49%。今日曾升最多17.63%，是7月29日後最大升幅，當日升幅為22.67%。今日高見13.08元，是9月13日13.12元後最高。今日收市價亦是9月13日後收市新高，當日報12.62元。連升2日，累計升2.06元，對上一次連升2日是10月8日；同時，連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是10月8日。

午後消息股表現

中石化（0386）與美Venture Global簽署20年天然氣供應協議。收報3.94元，跌1.99%。

中國國家能源局據報會見大型油企高層，討論原油進口問題。中石油（0857）收報4.06元，跌0.73%；中海油（0883）收報8.6元，跌2.27%。

中國9月智能電話出貨量按年跌5.4%。小米（1810）收報22.8元，升1.33%；丘鈦（1478）收報11.3元，跌1.57%；舜宇（2382）收報209.2元，跌0.57%；瑞聲（2018）收報33.3元，跌0.3%。

富士康將在歐洲、印度和南美建立電動汽車工廠。恒大汽車（0708）收報3.5元，跌8.14%；小鵬汽車（9868）收報167.4元，跌1.12%；理想汽車（2015）收報120.1元，升1.26%。

海豐國際（1308）今年首9個月收入達158億，按年勁升77%。收報24.85元，跌1.19%。

今早及隔晚消息股表現

內地要求電企「多發滿發」。電力股向上，中國電力（2380）收報3.53元，升0.28%；華潤電力（0836）收報19.74元，升4.89%；華能國電（0902）收報3.9元，升3.17%；大唐發電（0991）收報1.4元，升2.94%；華電國際（1071）收報3.1元，升5.8%。

習近平在全國徵收房產稅的計劃據報面臨阻力。內房個別發展，碧桂園（2007）收報7.81元，跌0.64%；中海外（0688）收報17.3元，跌0.46%；潤地（1109）收報31.4元，升0.16%；龍湖（0960）收報34.7元，升1.17%。

福萊特玻璃（6865）公布季績。收報40.6元，升2.65%。

中教控股（0839）：折讓約9.4%配股，籌11億元。收報15.6元，跌6.36%。

世茂服務（0873）：折讓9.75%配股籌17億，另發31億可轉債。收報15元，跌10.82%。

發改委：研究依法對煤炭價格實施干預。煤炭股向下，神華（1088）收報18.04元，跌3.01%；兗煤（1171）收報13.56元，跌10.67%；兗煤澳洲（3668）收報19.8元，跌9.38%；中煤能源（1898）收報5.51元，跌5.81%；伊泰（3948）收報6.31元，跌5.82%。

小鵬汽車（9868）旗下飛行汽車公司完成39億元融資，五源及IDG資本領投。收報167.4元，跌1.12%。

陽光房地產（0435）：首季整體物業租用率微升。收報4.57元，跌1.08%。

華電國際（1071）電力首三季發電量按年升13.7%。收報3.1元，升5.8%。

美國Peak6入股復星（0656）旗下英超狼隊少數策略股權。收報9.25元，跌0.96%。

錦欣生殖（1951）斥30億人幣購婦產兒科醫療機構。收報13.26元，升4.08%。

銀杏教育（1851）與成都融創文化旅遊管理訂立戰略合作協議。收報1.31元，跌0.76%。

中國鐵塔（0788）首三季純利升15%。收報1.04元，跌0.95%。

特步（1368）第三季內地零售銷售按年錄中雙位數增長。收報10.82元，升4.84%。

破頂股表現

破頂股包括，恒智控股（8405）創上市新高，見1.2元，收報1元，升9.89%；粵豐環保（1381）創上市新高，見4.92元，收報4.9元，升1.87%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.31元，收報7.29元，升1.11%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.74元，升1.37%；新灃集團（1223）創52周高，見0.98元，收報0.98元，升2.08%。

破底股方面

破底股包括，禹洲（1628）創上市新低，見0.93元，收報0.93元，跌3.13%；微泰醫療（2235）創上市新低，見30.4元，收報30.5元，無升跌；粤海置地（0124）見52周低0.75元，收報0.76元，無升跌；聯康生物（0690）見52周低0.088元，收報0.089元，跌6.32%；星島（1105）見52周低0.66元，收報0.67元，跌1.47%；銀建國際（0171）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；越秀地產（0123）見52周低6.75元，收報6.81元，跌0.15%。

異動股

上升異動股，包括，維太創科（6133）收報0.38元，升18.75%；太陽國際（8029）收報0.6元，升15.38%；中昌國際（0859）收報0.4元，升14.29%；阿里健康（0241）收報12.62元，升13.49%；太睿國際控股（1010）收報2.64元，升10.46%；恒智控股（8405）創上市新高，見1.2元，收報1元，升9.89%；金斯瑞（1548）收報32.9元，升9.3%。

下跌異動股，包括，世茂服務（0873）收報15元，跌10.82%；兗煤（1171）收報13.56元，跌10.67%；普天通信（1720）平上市低位0.3元，收報0.335元，跌9.46%；兗煤澳洲（3668）收報19.8元，跌9.38%；易緯集團（3893）收報0.375元，跌8.54%；名仕快相（8483）收報0.118元，跌8.53%；恒大汽車（0708）收報3.5元，跌8.14%；海昌海洋公園（2255）收報1.75元，跌7.89%；卓珈控股（1827）收報1.42元，跌7.79%；山東墨龍（0568）收報4.3元，跌7.73%。

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