福萊特玻璃9個月淨利潤增1.1倍至17.17億元人民幣
文章日期：2021年10月20日 16:41
福萊特玻璃 （6865） 公布，截至今年9月，第三季度營業收入按年升近52%至23.09億元 (人民幣，下同) ，歸屬股東的淨利潤則按年升近3成至4.56億元，每股收益按年增17%至0.21元。
今年初至9月9個月內，集團營業收入按年升近58%至63.37億元，歸屬股東權益按年大增1.1倍至17.17億元 ，每股收益按年升9成至0.80元。
集團表示，第三季度營業收入上升主要原因為光伏玻璃銷售數量同比增長所致，而9個月的增長是由於光伏玻璃銷售均價和銷售數量同比增長所致。9個月的歸屬股東的淨利潤大增原因則為公司毛利率較去年同期上升，同時期間費用略有下降所致。
福萊特玻璃今日收市升2.66%或1.05元，報40.6元，全日成交額為3.95億元。
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