史丹福大學胡佛研究所有參與數字人民幣的相關研究項目，項目聯席主管Darrell Duffie表示，計劃希望擴大數字人民幣的接納程度，而非特意選擇美國企業接受數字人民幣。他表示絕大部分零售商都在政府的強力壓力下，美國企業亦不例外，預期大型美國企業最終會接受數字人民幣。

不過，亦有接近中國金融監管機構人士，否認政府有向美國企業施壓接受數字人民幣，並指商戶可從數字人民幣免收交易費用中受惠，國有銀行被當局要求接受商戶登記使用。作為北京冬奧贊助商的中國銀行（3988），有嘗試找在運動會中的商戶接受登記，但強調商戶是可以拒絕相關要求。

麥當勞回應《金融時報》時，拒絕評論是否有受政府壓力引入數字人民幣支付，公司指上海為其試行城市，會從顧客的反映汲取意見，Visa和Nike則拒絕置評。

美國有意見認為，政府關注數字人民幣對貨幣安全的影響，它可幫助中國政府獲得更多金融交易數據，加強其監管能力。來自美國企業研究所的Eric Sayers 表示，如果數字人民幣普及，中國將擁有一個強大的新工具，來向全球公司施加壓力，認為政府、議會和智庫組織需要現在就要對其廣泛影響進行研究。

人行行長易綱：數字人民幣主要用作國內零售支付

此外，人民銀行行長易綱在G30國際銀行業研討會表示，目前沒有在「一帶一路」國家，推廣使用數字人民幣的計劃。他指目前數字人民幣設計和用途，主要是滿足國內零售支付需求。跨境及國際使用相對複雜，涉及反洗錢、客戶盡職調查等法律問題。鑒於跨境使用的複雜性，數字人民幣當前以滿足國內零售需求為主。當局會關注數字人民幣的使用情況，並願意與各國央行以及國際貨幣基金組織、國際清算銀行等國際機構加強有關領域的合作。

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