東亞李民橋：昨接不少理財通開戶申請 已交北向通自我評估
文章日期：2021年10月20日 17:16
東亞銀行（0023）聯席行政總裁李民橋表示，理財通昨首天開通，該行接到不少開戶申請及查詢，該行期望能盡快開通北向通業務，已向金管局提交北向通的自我評估。他說該行對理財通寄予厚望，短期內會注重南向通的開戶人數及用戶體驗，長期而言，認為理財通會幫集團帶來新的盈利增長點。
他說南向通客戶在資產多元化方面有需求，該行提供100種產品，亦有10隻以上外匯存款產品。北向通需求主要在於提升收益，可讓港人投資高息產品，該行亦期待監管方面會逐步放寬，以讓客戶訂投資更多不同產品。
李提到該行今年全年貸款目標是按年有中單位數增長，上季及今季在企業貸款趨勢非常好。
東亞銀行及其附屬公司藍十字（亞太）保險今宣布委任香港劍擊代表隊成員張家朗、張小倫擔任品牌代言人，為期2年。
記者：胡學能
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