他說南向通客戶在資產多元化方面有需求，該行提供100種產品，亦有10隻以上外匯存款產品。北向通需求主要在於提升收益，可讓港人投資高息產品，該行亦期待監管方面會逐步放寬，以讓客戶訂投資更多不同產品。

李提到該行今年全年貸款目標是按年有中單位數增長，上季及今季在企業貸款趨勢非常好。

東亞銀行及其附屬公司藍十字（亞太）保險今宣布委任香港劍擊代表隊成員張家朗、張小倫擔任品牌代言人，為期2年。

記者：胡學能

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