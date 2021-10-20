人行：中國外匯市場受聯儲局收水影響可控
文章日期：2021年10月20日 17:39
市場普遍預期聯儲局將於下月宣布削減買債，並在明年下半年開始加息。人民銀行副行長兼外管局局長潘功勝昨日在論壇上表示，是次聯儲局收縮周期中，新興市場面臨的資本外流風險將於2014年，而中國外匯市場受聯儲局政策轉向的影響可控，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。
潘功勝表示，中國經濟自疫後率先復蘇，基本因素穩固，主要宏觀指標處於合理水平，是中國外匯市場應對外部沖擊的根本保障。人民幣匯率機制近年不斷完善，匯率雙向浮動彈性增強，可以更好地自主調節。另外，近年中國外債流入以境外投資者投資人民幣債券為主，穩定性較高，國內企業對外投資也更為理性，資本流入結構較以往改善。他指，人民銀行不斷完善逆周期宏觀審慎管理工具，在風險應對方面積累了更多經驗，今年以來也進行了前瞻性布局，因此更有基礎、有條件、有能力、有信心維護中國外匯市場平穩運行。
聯儲局收緊貨幣政策，將帶動美元上升，或引起新興市場資金外流，潘功勝指出新興市場經濟體在2014年面臨較大沖擊，不過在今次周期，美國與非美經濟體的經濟增長差和貨幣政策，差距小於上輪緊縮周期，將限制美元升值空間。另外，近年資金流入新興市場有限，令對外賬戶脆弱性下降，而今年巴西、俄羅斯等新興經濟體央行已經加息，有助防範資本外流。因此潘功勝預計，是次新興市場資本外流風險，會低於上一輪緊縮周期。
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