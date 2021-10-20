調查結果亦顯示，多個領域呈現增長，出口／轉口指數升5.9 點至今季的49.1點。美洲地區領先，而歐洲地區則連續三個季度錄得改善。入口指數則升 6.5 點至今季的 48.9 點，改善速度較（轉）出口快，當中，中國內地增幅最大。產品方面，各類空運商品指數保持上升趨勢，當中，衣飾指數上升 18 點至 56 點，是本季眾多商品中升幅最大，而亞太地區則是增長的主要動力；鐘錶、首飾指數及食物、飲料指數同樣上升至 49 點，出口表現較入口為佳。

報告又指出，儘管空運貿易指數快速回升，但本地空運用家的第三季盈利與第二季度相若；有70%受訪者錄得盈餘或收支平衡，可見經營環境方面未有顯著改善。至於貨運能力持續受全球疫情影響， 但有68％受訪者表示，雖然成本增加，但仍會繼續使用空運或海運。展望方面，儘管多個地區的受訪者對全球空運貿易的前景展望升至年內最高水平，但他們對中美貿易關係形勢略為悲觀。

生產力局首席數碼總監黎少斌預計，感恩節、聖誕節和農曆新年等傳統節日將導致今年最後一個季度的全球貿易需求再次強勁。此外，他又表示，行政長官在最新一份的施政報告中提出，推動航運和港口業更廣泛地應用數碼科技於業務流程和運作上，以建設「智慧港口」，提升香港國際航運中心地位，這將長遠加強本地空運用家的競爭優勢。

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