威華達指，盛京自2017年以來一直是集團的重要投資，相信從長遠角度而言，盛京銀行具有良好前景，並認為收購事項為具吸引力之機會，有助鞏固其戰術及或戰略投資分類。收購事項完成後，集團將成為盛京銀行之主要股東。

在今年9月29日中國恒大（3333）宣佈向瀋陽盛京金控出售其所持有約19.93%盛京銀行非公開交易內資股股權，變身為國企旗下公司。

威華達指，預期恒大最終將出售其於盛京銀行之全部股權，並視是次收購事項為一線希望，作為一項戰術性投資，可帶來與瀋陽市政府共同參與投資之機遇，為公司及股東整體帶來具吸引力之回報。

同時，恒大出售盛京銀行股權所得之收益乃用作結算恒大拖欠盛京銀行之債務，因此，盛京銀行之前景應該會進一步改善。

集團另外披露，於9月27日至30日期間出售的1.38億股恒大汽車（0708）股份中，有1.15億股已分類為按公平值列賬及列入損益表，預期將令2021財年的總收益將確認虧損32.01億元。餘下的2337萬股股恒大汽車則已分類為按公平值列賬及列入其他全面收益表的金融資產。於出售該批2337萬股恒大汽車股份後，集團於截至2021財年的其他全面收益總額預期將減少6.43億元。