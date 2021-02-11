恒大：合生未能符合交易先決條件

恒大於本月4日公布擬出售恒大物業的交易，惟公司昨晚的公告指出，於10月12日，從證監會以外的其他方所得信息，有理由相信買方未能符合對恒大物業股份作出全面要約收購的先決條件，遂於10月13日行使權利解除╱終止該協議。證監會執行人員已向公司表示，對以上事項不發表意見。

合生創展的公告則表示，該公司於10月1日與中國恒大訂立協議，以總作價200億元，即每股3.7元收購恒大物業50.1%股權。不過，董事會遺憾宣布，賣方沒有按照該協議的條款，於10月12日完成向合生出售銷售股份。於10月13日，合生發出買方通知要求賣方即中國恒大按照該協議履行其責任，但在同日接獲賣方通知，表示予以解除或終止該協議。

合生不接受中國恒大所聲稱予以解除或終止該協議的任何實質內容，並已反駁賣方通知。

合生：恒大無履行協議 要求改價及直接付款無理

合生重申，至今仍準備根據該協議完成買賣銷售股份，唯賣方於訂立協議後提出修改其中包括代價的付款條款，買方認為不可接受。此外，根據協議，買方應將代價先行支付至目標公司的銀行帳戶，待結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方之間的應收應付款後再行將餘額支付予賣方。合生不接受賣要求改為將代價先直接付給賣方，因為在未完成對目標公司的盡職調查，以結清目標公司與賣方擔保人及其關聯方應收應付款之前，此舉將難以確保目標公司收到賣方擔保人及其關聯方的應付款。

合生表示，正為保障其與該協議相關的合法權益探討各種選擇，倘根據該協議的條款完成買賣銷售股份，買方將根據收購守則就收購銷售股份提出強制全面要約。

中國恒大及合生創展將於明日復牌。

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