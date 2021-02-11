道指創新高升152點 標指6連升 油價破頂 比特幣逼近67000創新高
文章日期：2021年10月21日 08:15
聯儲局褐皮書報告稱稱美國經濟正以「緩和至溫和的速度」增長，市場預計減買債將從11月中旬或12月中旬開始。美股業績期，特斯拉連續九個季度實現盈利，但季度營收不及預期。美股個別發展，收市升0.18%，延長時段暫跌逾1.6%，道指高見35669.69點，創歷史新高，標指亦連升6日，納指回吐。
其他投資產品方面，紐約期油連升5日，收市報83.87美元，是2014年10月13日後收市新高，布蘭特期油連升2日，收市報85.82美元，是2018年10月3日後收市新高。比特幣連續升3日，曾升最多4.45%，高見66976.02美元，創歷史新高。
道瓊斯工業平均指數收漲152點，升幅0.43%，報35609點。標普500指數收漲16點，升幅0.37%，報4536點。納斯達克綜合指數收跌7點，或0.05%，報15121點。
聯合健康升2.52%，報435.09美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻70點，而高盛跌1.04%，報407.89元，拖低道指28點。
科技股方面，蘋果收市報149.26元，升0.33%，谷歌母公司Alphabet收市報2835.38元，跌1.02%，亞馬遜收市報3415.06元，跌0.84%，Facebook收市報340.78元，升0.23%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.32%，報470點。德國DAX指數收漲0.05%，報15522點；法國CAC 40指數漲0.54%，報6705點；英國富時100指數收漲0.08%，報7223點。