聯儲局褐皮書報告稱稱美國經濟正以「緩和至溫和的速度」增長，市場預計減買債將從11月中旬或12月中旬開始。美股業績期，特斯拉連續九個季度實現盈利，但季度營收不及預期。美股個別發展，收市升0.18%，延長時段暫跌逾1.6%，道指高見35669.69點，創歷史新高，標指亦連升6日，納指回吐。