港股ADR跌47點 夜期高水3點 美期向下亞股升 聯通、維達業績
文章日期：2021年10月21日 08:59
美股向上，港股ADR跌47點或0.18%，報26088點，即月恒指夜期跌17點，高水3點，報26139點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.36%，折合報507.69元；阿里巴巴（9988）跌2.05%，折合報172.19元；美團（3690）跌0.65%，折合報291.9元；匯控（0005）升0.44%，折合報46.56元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.46元。
道期現跌0.138%；標期現跌0.14%；納期現跌0.23%。日股現跌0.52%，韓股現升0.2%，澳股現升0.17%。
今日焦點股份可留意：
金沙中國（1928）虧損收窄，轉為EBITDA 3200萬美元。
華置（0127）出售佳兆業（1638）票據，蝕2.25億元。
中國恒大（3333）合生（0754）創展鬧翻，200億元出售恒大物業（6666）交易告吹。
復星旅文（1992）今年首9個月營業額倒退4.4%。
斥7億增持盛京銀行（2066），威華達（0622）：「一線希望」戰略性投資。
嘉里物流（0636）與恒安（1044）成立合資企業，加強醫療用品市場競爭力。
京東（9618）擬收購中國物流資產（1589），反壟斷機構已接受申報。
中移動（0941）今年首3季純利增至872億人幣，EBITDA升9.5%。
味千中國（0538）第三季同店銷售升轉跌9.3%。
瑞聲科技（2018）斥4.5億人幣收購電腦零部件公司。
傳羅實被紀檢部門帶走調查，天立教育（1773）未有正面回應，僅指運營正常。
361度（1361）第三季零售增長放緩，主品牌按年僅錄低雙位數升幅。
恒汽（0708）多名中高層職務據報發生變動，戰投亦未有進展。
福萊特玻璃（6865）9個月淨利潤增1.1倍至17.17億元人民幣。
石四藥（2005）首三季純利增逾兩成。
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