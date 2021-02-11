恒指高開5點 恒大跌10.5% 恒大物業跌8.01%
文章日期：2021年10月21日 09:28
恒指今早高開5點或0.03%，報26141點，成交金額42億元；國指今早高開6點或0.08%，報9283點。恒生科技指數開市報6704點，升0.2%。
藍籌28隻升，20隻下跌，12隻無升跌。吉利（0175）升1.32%，報26.95元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升0.54%，報295.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；阿里巴巴（9988）跌1.59%，報173元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低35點。
恒生科技指數成份股13隻升，6隻下跌，11隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報28.8元，升2.49%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報173元，跌1.59%。
恒指高於50天線(25392.47點)，10天線(25259.95點)亦逼近50天線；科指高於50天線(6401.83點)，10天線(6340.65點)逼近50天線(6401.83點)。
聯通（0762）、維達（3331）公布業績。聯通開市報4.09元，無升跌；維達無成交，報24.2元。
金沙中國（1928）虧損收窄，轉為EBITDA 3200萬美元。開市報17.8元，跌0.11%。
華置（0127）出售佳兆業（1638）票據，蝕2.25億元。華置開市報3.79元，無升跌；佳兆業開市報1.65元，無升跌。
中國恒大（3333）合生（0754）創展鬧翻，200億元出售恒大物業（6666）交易告吹。恒大開市報2.64元，跌10.51%；合生開市報24.95元，升0.9%；恒大物業開市報4.71元，跌8.01%。
比特幣創新高，區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）開市報11.8元，升6.5%；栢能集團（1263）開市報9.4元，升3.07%；BC科技（0863）開市報12.54元，升3.29%；雄岸科技（1647）開市報0.265元，升3.92%；美圖公司（1357）開市報1.89元，升5%；信陽毛尖（0362）停牌；樂透互娛（8198）無成交，報0.415元。
復星旅文（1992）今年首9個月營業額倒退4.4%。無成交，報11.28元。
斥7億增持盛京銀行（2066），威華達（0622）：「一線希望」戰略性投資。盛京銀行無成交，報7元；威華達無成交，報0.56元。
嘉里物流（0636）與恒安（1044）成立合資企業，加強醫療用品市場競爭力。嘉里物流開市報19.24元，升0.73%；恒安開市報41.85元，跌0.12%。
京東（9618）擬收購中國物流資產（1589），反壟斷機構已接受申報。京東開市報332元，升0.24%；中國物流開市報4.2元，無升跌。
中移動（0941）今年首3季純利增至872億人幣，EBITDA升9.5%。開市報48.75元，跌0.1%。
味千中國（0538）第三季同店銷售升轉跌9.3%。無成交，報1.35元。
瑞聲科技（2018）斥4.5億人幣收購電腦零部件公司。開市報33.2元，跌0.3%。
傳羅實被紀檢部門帶走調查，天立教育（1773）未有正面回應，僅指運營正常。仍在停牌。
361度（1361）第三季零售增長放緩，主品牌按年僅錄低雙位數升幅。開市報4.2元，升1.2%。
恒汽（0708）多名中高層職務據報發生變動，戰投亦未有進展。開市報3.4元，跌2.86%。
福萊特玻璃（6865）9個月淨利潤增1.1倍至17.17億元人民幣。開市報40.6元，無升跌。
石四藥（2005）首三季純利增逾兩成。開市報4.02元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，中裕燃氣（3633）創52周高，見7.37元，開市報7.37元，升1.1%。
異動股
上升異動股，包括，火幣科技（1611）開市報11.8元，升6.5%；綠城服務（2869）開市報9.35元，升6.49%；旭輝（0884）開市報4.84元，升5.22%；美圖公司（1357）開市報1.89元，升5%；雄岸科技（1647）開市報0.265元，升3.92%；旭輝永升服務（1995）開市報17元，升3.66%；BC科技（0863）開市報12.54元，升3.29%；栢能集團（1263）開市報9.4元，升3.07%；金蝶（0268）開市報28.8元，升2.49%。
下跌異動股，包括，恒大（3333）開市報2.64元，跌10.51%；恒大物業（6666）開市報4.71元，跌8.01%；晶苑國際（2232）開市報2.57元，跌3.75%；恒騰（0136）開市報2.8元，跌3.45%；恒大汽車（0708）開市報3.4元，跌2.86%；東方海外（0316）開市報127.8元，跌2.22%；天倫燃氣（1600）開市報6.82元，跌2.01%；麗展（0488）開市報4.2元，跌1.87%；新特能源（1799）開市報23.75元，跌1.66%。
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