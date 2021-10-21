報告又指，「大多數地區報告價格大幅上漲，主要是受商品和原物料需求上升、供應鏈瓶頸推動」。

聯儲局理事Randal Quarles表示，支持在11月會議上決定開始減少資產購買，並表示對可能需要做出政策應對的通脹壓力擴大感到擔憂。他同意當前的高通脹是「暫時的」，央行的貨幣政策並不落後。他認為大流行期間供應中斷推動價格上漲，但漲勢持續時間長於預期，而且價格上升的商品數量也在擴大。

克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester稱，不認為加息會很快到來，因為不認為將實現儲局的目標，即充分就業和通脹率達到並在一段時間內高於2%。至於減碼，她認為將有時間評估經濟狀況、通脹情況、就業情況，以便判斷實現目標的進展。

根據9月21-22日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要顯示，委員們預計減碼將從11月中旬或12月中旬開始。

其他報道

PayPal擬以450億美元收購Pinterest

恒指高開5點 恒大跌10.5% 恒大物業跌8.01%

滬深三大指數向上 人行淨投放900億人幣

港股ADR跌47點 夜期高水3點 美期向下亞股升 聯通、維達業績

金沙中國虧損收窄 轉為EBITDA 3200萬美元

華置出售佳兆業票據 蝕2.25億元

道指創新高升152點 標指6連升 油價破頂 比特幣逼近67000創新高