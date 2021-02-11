港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升
文章日期：2021年10月21日 11:20
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.3點子至0.06339%。
港元現報7.7736元貶值2點子，曾貶值最多13點子，報7.7747元，亦曾升值最多7點子，報7.7727元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.05點子至0.03714%；1星期HIBOR升0.3點子至0.04446%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.15125%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.21786%；12個月期HIBOR升0.05點子至0.31857%。
美元指數現報93.509貶值0.049點或0.05%。
美元1個月期LIBOR報0.08563%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0222%，終止連續2日擴闊，利差是2021年10月13日後最低，當日差距為-0.0265%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年10月18日，當日利差報-0.0215%。
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