港元現報7.7736元貶值2點子，曾貶值最多13點子，報7.7747元，亦曾升值最多7點子，報7.7727元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.05點子至0.03714%；1星期HIBOR升0.3點子至0.04446%；2星期HIBOR跌0.07點子至0.05%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.15125%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.21786%；12個月期HIBOR升0.05點子至0.31857%。

美元指數現報93.509貶值0.049點或0.05%。

美元1個月期LIBOR報0.08563%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0222%，終止連續2日擴闊，利差是2021年10月13日後最低，當日差距為-0.0265%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年10月18日，當日利差報-0.0215%。

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