劉鶴、易綱、郭樹清幾大巨頭齊發聲指房地產風險可控，內房股及物管股全線大升，融創（1918）、旭輝（0884）、平安（2318）升幅較大達8%。恒大（3333）向合生創展（0754）出售恒大物業（6666）無法達協議，恒大及恒大物業跌10%及6%，合生則升5%。

中央嚴控煤炭價格，煤炭期貨又跌停，但煤炭股卻反彈2%至4%，始終煤炭短缺情況沒有明顯改善，支撐煤炭股低位有支持。油價在高位企穩，3大油股都向好。

內險股強勢，撇除平保因內房炒上，其餘的中國人壽（2628）、太保（2601）升2%至3%。由於銷售欠佳，內險股低殘多時，瑞信就估平保第3季新業務價值會大跌32%。今年業務表現較好的是太保，上半年新業務價值僅跌9%，平保則跌42.3%。若保險市場明年能止跌回升，太保也會較為可取。走勢上，太保今年在低位呈大圓底回升，近日在25元水平整固後今早發力，若成功突破向上，首站可上試29元。若失守25元、反彈失敗便止蝕。

張兆聰

明報首席評論員