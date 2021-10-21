恒指半日跌75點 北水連續第2日流入 內房向上 恒大系向下
文章日期：2021年10月21日 12:17
恒指高位調整，今早高開5點後最多低位跌115點，雖然其後回升最多93點，稍升穿昨日高位後，但臨近半日收市又調頭向下，高低波幅209點。
恒指半日跌75點或0.29%，報26060點，成交金額766億元；國指升25點或0.27%，報9301點。恒生科技指數收報6646點，跌0.67%。
藍籌24隻升，32隻下跌，4隻無升跌。平保（2318）升7.28%，收報62.6元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻52點；信義光能（0968）跌4.08%，收報15.98元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.29%，收報290元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點。
恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是快手（1024）收報96.3元，升2.61%；跌幅最大的是閱文（0772）收報58.4元，跌4.81%。
恒指高於50天線(25390.84點)受制100天線(26663.27點)；科指高於50天線(6400.65點)受制於100天線(7009.74點)。
北水南下合計淨流入16.9億元，較上日減少56.84%，連續第2日流入，累計流入56.06億元，對上一次連續2日淨流入是2021年9月27日。南水北上合計淨流入65.01億元人民幣，較上日增加59.36%，連續第3日流入，累計流入144.87億元。
惠譽將29間內房列入觀察名單。另一方面，內地官員維穩樓市。內房股保持向上，旭輝（0884）收報4.99元，升8.48%；時代中國（1233）收報6.17元，升8.06%；世茂集團（0813）收報14.06元，升6.03%。藍籌內房中海外（0688）收報18.4元，升6.36%；龍湖（0960）收報36.9元，升6.34%；潤地（1109）收報32.95元，升4.94%；碧桂園（2007）收報8.13元，升4.1%。
聯通（0762）、維達（3331）公布業績。績前，聯通收報4.09元，無升跌；維達收報23.4元，跌3.31%。
金沙中國（1928）虧損收窄，轉為EBITDA 3200萬美元。收報17.8元，跌0.11%。
華置（0127）出售佳兆業（1638）票據，蝕2.25億元。華置收報3.79元，無升跌；佳兆業見52周低1.6元，收報1.68元，升1.82%。
比特幣創新高，區塊鏈概念股向上，火幣科技（1611）收報11.32元，升2.17%；栢能集團（1263）收報8.81元，跌3.4%；BC科技（0863）收報12.22元，升0.66%；雄岸科技（1647）收報0.255元，無升跌；美圖公司（1357）收報1.83元，升1.67%；信陽毛尖（0362）停牌；樂透互娛（8198）收報0.415元，無升跌。
中國恒大（3333）合生（0754）創展鬧翻，200億元出售恒大物業（6666）交易告吹。恒大收報2.63元，跌10.85%；合生收報26元，升5.15%；恒大物業收報4.79元，跌6.45%。
復星旅文（1992）今年首9個月營業額倒退4.4%。收報11.28元，無升跌。
斥7億增持盛京銀行（2066），威華達（0622）：「一線希望」戰略性投資。盛京銀行收報6.98元，跌0.29%；威華達收報0.54元，跌3.57%。
嘉里物流（0636）與恒安（1044）成立合資企業，加強醫療用品市場競爭力。嘉里物流收報18.92元，跌0.94%；恒安收報41.75元，跌0.36%。
京東（9618）擬收購中國物流資產（1589），反壟斷機構已接受申報。京東收報329.2元，跌0.6%；中國物流收報4.24元，升0.95%。
中移動（0941）今年首3季純利增至872億人幣，EBITDA升9.5%。收報49.25元，升0.92%。
味千中國（0538）第三季同店銷售升轉跌9.3%。收報1.32元，跌2.22%。
瑞聲科技（2018）斥4.5億人幣收購電腦零部件公司。收報32.9元，跌1.2%。
傳羅實被紀檢部門帶走調查，天立教育（1773）未有正面回應，僅指運營正常。停牌。
361度（1361）第三季零售增長放緩，主品牌按年僅錄低雙位數升幅。收報4.11元，跌0.96%。
恒汽（0708）多名中高層職務據報發生變動，戰投亦未有進展。收報3.13元，跌10.57%。
福萊特玻璃（6865）9個月淨利潤增1.1倍至17.17億元人民幣。收報39.4元，跌2.96%。
石四藥（2005）首三季純利增逾兩成。收報3.94元，跌1.99%。
破頂股表現
破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見4.94元，收報4.79元，跌2.24%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.46元，收報7.43元，升1.92%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.74元，收報0.73元，跌1.35%；新灃集團（1223）創52周高，見1.01元，收報0.97元，跌1.02%。
破底股方面
破底股包括，雲頂新耀（1952）創上市新低，見42元，收報43.55元，升0.93%；康諾亞（2162）創上市新低，見41.1元，收報41.3元，跌3.95%；太平洋酒吧（8432）創上市新低，見0.05元，收報0.052元，跌13.33%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.1元，收報3.1元，跌3.13%；銀建國際（0171）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；遠東宏信（3360）見52周低7.01元，收報7.49元，跌0.79%。
異動股
上升異動股，包括，融創服務（1516）收報17.94元，升10.2%；黛麗斯（0333）收報0.59元，升9.26%；融創（1918）收報17.92元，升8.74%；旭輝（0884）收報4.99元，升8.48%；時代中國（1233）收報6.17元，升8.06%；禪遊科技（2660）收報1.28元，升7.56%；中國平安（2318）收報62.6元，升7.28%；偉俊集團控股（1013）收報0.062元，升6.9%。
下跌異動股，包括，江山控股（0295）收報0.064元，跌16.88%；太平洋酒吧（8432）創上市新低，見0.05元，收報0.052元，跌13.33%；大豐港（8310）收報0.11元，跌12.7%；恒大（3333）收報2.63元，跌10.85%；恒大汽車（0708）收報3.13元，跌10.57%；JS環球生活（1691）收報15.76元，跌10.35%；遊萊互動（2022）收報0.082元，跌8.89%；愛帝宮（0286）收報0.89元，跌7.29%；恒大物業（6666）收報4.79元，跌6.45%。
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