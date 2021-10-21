國家能源集團是由中國國電集團公司與神華集團有限責任公司合併重組而成。

公布指，會議安排要帶頭推動煤炭價格回歸合理水平，堅決執行煤炭限價政策，5500大卡港口平倉價不超 1800元/噸，並據此倒推核心區外購煤採購指導價格，同時嚴格兌現落實所有長協合同，落實發電供熱企業煤炭中長期合同全覆蓋。

會議要求，全集團嚴格落實國家增產增供部署，為今冬明春保供保暖做出應有貢獻。

會議要求，煤炭產業要確保四季度自產煤有序增產高產，具備達產條件的礦井，按照全年產能的四分之一安排生產；拓展疆煤出區半徑，增加外煤引入，補充資源不足缺口。電力產業重點做好火電冬儲煤工作，水電提高水能利用率，新能源積極參與綠電交易，提高收益水平。

國家能源集團亦公佈，10月1日-20日，國家能源集團自產煤產量按年增加225.5萬噸，增幅7.5%；發電量累計完成547.8億度，按年增幅15%，其中火電按年增加63.6億度，增幅17.2%。

煤炭股個別發展，神華（1088）現報18.64元，升3.33%；兗煤（1171）現報13.86元，升2.21%；兗煤澳洲（3668）現報19.14元，跌3.33%；中煤能源（1898）現報5.56元，升0.91%；伊泰（3948）現報6.43元，升1.9%。

電力股向下，中國電力（2380）現報3.45元，跌2.27%；華潤電力（0836）現報18.94元，跌4.05%；華能國電（0902）現報3.73元，跌4.36%；大唐發電（0991）現報1.37元，跌2.14%；華電國際（1071）現報2.99元，跌3.55%。

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