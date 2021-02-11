恒指收市跌118點或0.45%，報26017點，成交金額1479億元，較上日減少5.51%；國指跌3點或0.03%，報9273點。恒生科技指數收報6636點，跌0.82%。

藍籌24隻升，33隻下跌，3隻無升跌。龍湖（0960）升7.64%，收報37.35元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升7.54%，收報62.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻54點；創科實業（0669）跌4.04%，收報154.5元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌1.84%，收報288.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。

恒生科技指數成份股5隻升，24隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報18.56元，升3.57%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報25.65元，跌4.65%。

恒指10天線(25247.52點)向上逼近50天線(25389.98點)；科指10天線(6333.77點)同樣逼近50天線(6400.45點)。

北水南下合計淨流入5.84億元，較上日減少85.09%，連續第2日流入，累計流入44.99億元。南水北上合計淨流入101.54億元人民幣，較上日增加148.91%，連續第3日流入，累計流入181.4億元。

焦點股

中國恒大（3333）合生（0754）創展鬧翻，200億元出售恒大物業（6666）交易告吹。其他恒大相關消息還包括，REDD稱恒大債持有人同意展期超過3個月。銀保監：恒大問題不對行業或中企信譽，帶來大的影響。

恒大收報2.58元，跌12.54%，曾跌最多14.24%，是9月20日後最大跌幅，當日跌幅為18.9%。今日低見2.53元，是9月27日2.26元後最低。今日收市價，同樣是9月27日後收市新低，當日報2.55元。

恒大物業收報4.71元，跌8.01%，曾跌最多10.16%，是9月20日後最大跌幅，當日跌幅為13.04%。今日低見4.6元，是9月29日4.55元後最低。今日收市價4.71元，是9月28日後收市新低，當日報4.59元。

恒大汽車（0708）亦受拖累曾跌最多14%，是10月6日後最大跌幅，當日跌幅為20.26%。今日低見3.01元，是10月4日2.77元後最低。今日收市跌2%，報3.43元，是10月7日後收市新低，當日報3.36元。股價連跌3日，累計跌0.73元，對上一次連跌3日是9月20日。

恒騰（0136）收報2.86元，跌1.38%。

合生收報26.6元，升7.57%。

午後消息股表現

傳出售平安醫保科技，中國平安（2318）：沒有進一步披露的訊息。中國平安收報62.75元，升7.54%；平安好醫生（1833）收報53.6元，跌2.1%。

國家能源投資集團：執行煤炭限價政策，落實增產。煤炭股向上，神華（1088）收報18.62元，升3.22%；兗煤（1171）收報13.98元，升3.1%；兗煤澳洲（3668）收報19.72元，跌0.4%；中煤能源（1898）收報5.54元，升0.54%；伊泰（3948）收報6.5元，升3.01%。

電力股向下，中國電力（2380）收報3.49元，跌1.13%；華潤電力（0836）收報18.84元，跌4.56%；華能國電（0902）收報3.72元，跌4.62%；大唐發電（0991）收報1.39元，跌0.71%；華電國際（1071）收報3元，跌3.23%。

今早及隔晚消息股表現

惠譽將29間內房列入觀察名單。另一方面，內地官員維穩樓市。融創（1918）收報18.16元，升10.19%；旭輝（0884）收報5元，升8.7%；雅居樂（3383）收報7.06元，升6.81%。藍籌內房，中海外（0688）收報18.14元，升4.86%；龍湖（0960）收報37.35元，升7.64%；潤地（1109）收報32.5元，升3.5%；碧桂園（2007）收報8.08元，升3.46%。

聯通（0762）、維達（3331）公布業績。績前，聯通收報4.08元，跌0.24%；維達收報23.4元，跌3.31%。

金沙中國（1928）虧損收窄，轉為EBITDA 3200萬美元。收報17.56元，跌1.46%。

華置（0127）出售佳兆業（1638）票據，蝕2.25億元。華置收報3.79元，無升跌；佳兆業見52周低1.6元，收報1.7元，升3.03%。

比特幣創新高，區塊鏈概念股向上，區塊鏈概念股個別發展，火幣科技（1611）收報11.38元，升2.71%；栢能集團（1263）收報8.75元，跌4.06%；BC科技（0863）收報12.48元，升2.8%；雄岸科技（1647）收報0.255元，無升跌；美圖公司（1357）收報1.83元，升1.67%；信陽毛（0362）停牌；樂透互娛（8198）收報0.415元，無升跌。

復星旅文（1992）今年首9個月營業額倒退4.4%。收報11.02元，跌2.3%。

斥7億增持盛京銀行（2066），威華達（0622）：「一線希望」戰略性投資。盛京銀行收報7元，無升跌；威華達收報0.55元，跌1.79%。

嘉里物流（0636）與恒安（1044）成立合資企業，加強醫療用品市場競爭力。嘉里物流收報19元，跌0.52%；恒安收報41.6元，跌0.72%。

京東（9618）擬收購中國物流資產（1589），反壟斷機構已接受申報。京東收報327元，跌1.27%；中國物流收報4.21元，升0.24%。

中移動（0941）今年首3季純利增至872億人幣，EBITDA升9.5%。收報49元，升0.41%。

味千中國（0538）第三季同店銷售升轉跌9.3%。收報1.33元，跌1.48%。

瑞聲科技（2018）斥4.5億人幣收購電腦零部件公司。收報33.1元，跌0.6%。

傳羅實被紀檢部門帶走調查，天立教育（1773）未有正面回應，僅指運營正常。仍停牌。

361度（1361）第三季零售增長放緩，主品牌按年僅錄低雙位數升幅。收報4.07元，跌1.93%。

恒汽（0708）多名中高層職務據報發生變動，戰投亦未有進展。收報3.43元，跌2%。

福萊特玻璃（6865）9個月淨利潤增1.1倍至17.17億元人民幣。收報39.3元，跌3.2%。

石四藥（2005）首三季純利增逾兩成。收報3.9元，跌2.99%。

破頂股表現

破頂股包括，粵豐環保（1381）創上市新高，見4.94元，收報4.74元，跌3.27%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.46元，收報7.45元，升2.19%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升6.76%；新灃集團（1223）創52周高，見1.01元，收報0.97元，跌1.02%。

破底股方面

破底股包括，領悅服務（2165）創上市新低，見4.08元，收報4.09元，跌0.24%；禹洲（1628）創上市新低，見0.92元，收報0.94元，升1.08%；成實外教育（1565）創上市新低，見0.405元，收報0.415元，跌14.43%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見42元，收報44元，升1.97%；康諾亞（2162）創上市新低，見39.65元，收報40.7元，跌5.35%；太平洋酒吧（8432）創上市新低，見0.05元，收報0.055元，跌8.33%；譚仔國際（2217）創上市新低，見2.57元，收報2.58元，跌2.64%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見12元，收報12元，跌2.91%；家鄉互動（3798）見52周低1.54元，收報1.54元，跌20.62%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.16元，收報1.16元，跌7.94%；中國燃氣（0384）見52周低19.56元，收報19.7元，跌5.29%；星島（1105）見52周低0.63元，收報0.64元，跌4.48%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.09元，收報3.14元，跌1.88%；銀建國際（0171）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌；深圳國際（0152）見52周低9.76元，收報9.87元，跌0.7%；遠東宏信（3360）見52周低7.01元，收報7.46元，跌1.19%。

異動股

上升異動股，包括，嚐高美（8371）收報1.15元，升18.56%；澳洲成峰高教（1752）收報0.195元，升14.04%；凱知樂（2122）收報0.265元，升12.77%；奧園健康（3662）收報4.44元，升12.12%；中國食品（0506）收報3.25元，升11.3%；融創服務（1516）收報18.06元，升10.93%；融創（1918）收報18.16元，升10.19%；盛諾集團（1418）收報0.25元，升10.13%；暢捷通（1588）收報11.96元，升9.12%；旭輝（0884）收報5元，升8.7%。

下跌異動股，包括，家鄉互動（3798）見52周低1.54元，收報1.54元，跌20.62%；JS環球生活（1691）收報14.48元，跌17.63%；成實外教育（1565）創上市新低，見0.405元，收報0.415元，跌14.43%；恒大（3333）收報2.58元，跌12.54%；大豐港（8310）收報0.112元，跌11.11%；加達控股（1620）收報0.151元，跌8.48%；太平洋酒吧（8432）創上市新低，見0.05元，收報0.055元，跌8.33%；恒大物業（6666）收報4.71元，跌8.01%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.16元，收報1.16元，跌7.94%。

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