Mise En Scène 是Amorepacific旗下的綜合美髮品牌，提供多款美髮產品。其熱賣美髮產品 Hello Bubble 於 2018 年首次在台灣屈臣氏推出，並於 2020 年在新加坡、馬來西亞和泰國屈臣氏獨家發售，預計即將在香港開售。

另外，在為期4周的Hello Bubble x Black Pink活動中，Hello Bubble 的品牌知名度大大提升，銷量上升超過1000%，成為市場上排名第一的染髮劑。

屈臣氏國際獨家品牌總監袁儀鳳表示，疫情期間，看到韓國美妝產品繼續受到屈臣氏顧客的追捧，因此推出了屈臣氏 K-Beauty Land，在線下和線上商店提供超過8000種韓國美妝產品，讓屈臣氏成為所有韓國美妝產品愛好者的首選購物平台。

根據韓國海關和韓國化妝品協會發佈的數據，儘管受到疫情影響，韓國化妝品出口在2020年仍增長16.1%，出口總值達到近76億美元。 此外，Allied Market Research研究顯示，韓國美妝產品市場的規模在2021至2027年將繼續以9%的複合年均增長率增長。

其他報道

英皇集團發盈喜 料半年純利錄至1.5億元

中國利郎第三季銷售額按年錄中至高單位數增長

凱雷、KKR等8投資者 擬競購卓佳 估值20億美元

聯通今年首三季多賺近兩成至129億人幣

國泰推出全新網購平台

Kappa上季零售流水錄10%至20%中高段下降

國藥器械今年首9個月純利升轉跌8.6% 錄7.12億人幣

阿里雲推全新人工智能會議方案

港失業率跌至4.5% 就業不足率回落至2.1% 18萬人仍淪失業大軍

台積電據報明年加價兩成 晶圓代工整體加價幅度料將放緩