屈臣氏：將引入韓美妝產品Hello Bubble在港發售
文章日期：2021年10月21日 17:16
屈臣氏公布，與韓國美妝品牌Mise En Scène 和 COSRX 在亞洲市場成功建立合作夥伴關係，將引入Mise En Scène旗下產品Hello Bubble在港發售。
Mise En Scène 是Amorepacific旗下的綜合美髮品牌，提供多款美髮產品。其熱賣美髮產品 Hello Bubble 於 2018 年首次在台灣屈臣氏推出，並於 2020 年在新加坡、馬來西亞和泰國屈臣氏獨家發售，預計即將在香港開售。
另外，在為期4周的Hello Bubble x Black Pink活動中，Hello Bubble 的品牌知名度大大提升，銷量上升超過1000%，成為市場上排名第一的染髮劑。
屈臣氏國際獨家品牌總監袁儀鳳表示，疫情期間，看到韓國美妝產品繼續受到屈臣氏顧客的追捧，因此推出了屈臣氏 K-Beauty Land，在線下和線上商店提供超過8000種韓國美妝產品，讓屈臣氏成為所有韓國美妝產品愛好者的首選購物平台。
根據韓國海關和韓國化妝品協會發佈的數據，儘管受到疫情影響，韓國化妝品出口在2020年仍增長16.1%，出口總值達到近76億美元。 此外，Allied Market Research研究顯示，韓國美妝產品市場的規模在2021至2027年將繼續以9%的複合年均增長率增長。
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