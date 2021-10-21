阿里巴巴旗下淘寶昨晚雙11預售一度「冧機」
文章日期：2021年10月21日 19:39
中國多家電商平台將「雙11」預售提早至昨天（20日）晚上8時開始，原意是讓消費者毋須熬夜搶購，惟阿里巴巴（9988）旗下淘寶卻「出師不利」。在預售開啟數分鐘後，網民紛紛發現淘寶頁面出現無法刷新等問題，系統故障持續近20分鐘，「淘寶崩了」登上熱搜的第一。經過緊急搶修復原後，淘寶昨晚8時43分於官方微博發文回應：「原來不熬夜的你們這麼猛嗎？」
淘寶及天貓賣家一站式工作台官方表示，由於消費者的熱情過於火爆，昨晚8點10分左右，部分消費者反饋「淘寶崩了」，商家反饋「千牛崩了」，經過緊急修復，相關問題已於8點27分得到解決。對此，網民紛紛留言回應事件：「你還是改成12點吧，不能熬夜的我就不會花到快破產。」、「改個時間吧，清醒的人最荒唐。」
事實上，淘寶「冧機」有前科。2018年已有報道指，由於天貓雙十一規則限制，當天購買的東西不能退款，到了翌日零時，後悔衝動消費的人都馬上申請退款，惟出現「系統繁忙，稍後重試」。網民紛紛在微信抱怨，「淘寶退款崩了」的關鍵詞隨即登上百度熱搜，一度成為第一位。
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