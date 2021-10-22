美國5年期國債息升破1.2%，與5年期通脹保值債券債息息差創下2005年以來最高，市場預計聯儲局明年年底前加息兩次。美股市場個別發展，標指創即市及收市新高，納指亦創逾1個月即市及收市新高，道指則回落，另外，道指及標指亦連續第7日陽燭，對上一次連續第7日陽燭，分別是2月9日及2020年8月6日。