標指創新高兼7連陽 道指跌6點 市場料美明年年底前加息兩次
文章日期：2021年10月22日 08:15
美國5年期國債息升破1.2%，與5年期通脹保值債券債息息差創下2005年以來最高，市場預計聯儲局明年年底前加息兩次。美股市場個別發展，標指創即市及收市新高，納指亦創逾1個月即市及收市新高，道指則回落，另外，道指及標指亦連續第7日陽燭，對上一次連續第7日陽燭，分別是2月9日及2020年8月6日。
道瓊斯工業平均指數收跌6點，跌幅0.02%，報35603點。標普500指數收漲13點，升幅0.3%，報4549點。納斯達克綜合指數收漲94點，或0.63%，報15215點。
IBM跌9.56%，報128.33美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低89點，而NIKE升2.35%，報162.18元，貢獻道指24點。
科技股方面，蘋果收市報149.48元，升0.14%，谷歌母公司Alphabet收市報2837.72元，升0.08%，亞馬遜收市報3435.01元，升0.58%，Facebook收市報341.88元，升0.32%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.08%，報469點。德國DAX指數收跌0.33%，報15472點；法國CAC 40指數跌0.29%，報6686點；英國富時100指數收跌0.46%，報7190點。