港股ADR升1點 夜期高水11點 美期亞股個別發展
文章日期：2021年10月22日 08:44
美股向上，港股ADR升1.2點，報26018點，即月恒指夜期升59點，高水11點，報26029點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.02%，折合報505.62元；阿里巴巴（9988）跌0.84%，折合報172.43元；美團（3690）升0.99%，折合報291.26元；匯控（0005）升0.32%，折合報46.65元；建行（0939）跌0.46%，折合報5.43元。
道期現升0.042%；標期現跌0.11%；納期現跌0.41%。日股現跌0.46%，韓股現跌0.15%，澳股現升0.17%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括神華（1088）、中國電信（0728）、潤泥（1313）、招行（3968）、國藥（1099）等。
維達（3331）第三季經營溢利下降35.0%至3.54億元，息稅折舊攤銷前溢利縮窄19.6%至6.66億元。首三季經營溢利縮窄13.1%至15.65億元，息稅折舊攤銷前溢利收縮5.9%至24.92億元。
合生創展（0754）再反駁恒大（3333）：收購毋須達成任何先決條件。
阿里巴巴（9988）旗下淘寶昨晚雙11預售一度「冧機」。
英皇集團（0163）發盈喜，料半年純利錄至1.5億元。
中國利郎（1234）第三季銷售額按年錄中至高單位數增長。
聯通（0762）今年首三季多賺近兩成至129億人幣。
中國動向（3818）公布，Kappa上季零售流水錄10%至20%中高段下降。
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