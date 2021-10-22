恒指高開97點 伙科指齊現黃金交叉 內房股升 龍湖升7.9%
文章日期：2021年10月22日 09:26
恒指今早高開97點或0.38%，報26114點，成交金額28億元；國指今早高開50點或0.55%，報9323點。恒生科技指數開市報6673點，升0.57%。
恒指返回保力加通道頂(26240點)之內，另10天線(25462.36點)升穿50天線(25386.61點)出現「黃金交叉」；科指10天線(6414.54點)亦升穿50天線(6400.63點)。
藍籌30隻升，14隻下跌，16隻無升跌。龍湖（0960）升7.9%，報40.3元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）升2.79%，報64.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻21點；吉利（0175）跌1.34%，報25.75元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌0.75%，報172.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。
恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報160元，升2.43%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.96元，跌0.75%。
多間公司公布業績，績前表現如下，神華（1088）開市報18.5元，跌0.64%；中國電信（0728）開市報2.83元，升0.71%；潤泥（1313）開市報7.15元，升0.7%；招商銀行（3968）開市報65.65元，升0.38%；國藥控股（1099）開市報21.2元，跌0.7%。
維達（3331）第三季經營溢利下降35.0%至3.54億元，息稅折舊攤銷前溢利縮窄19.6%至6.66億元。首三季經營溢利縮窄13.1%至15.65億元，息稅折舊攤銷前溢利收縮5.9%至24.92億元。開市報23.35元，跌0.21%。
合生創展（0754）再反駁恒大（3333）：收購毋須達成任何先決條件。合生開市報26.6元，無升跌；恒大開市報2.69元，升4.26%；恒大物業（6666）開市報4.85元，升2.97%；恒大汽車（0708）開市報3.5元，升2.04%；恒騰（0136）開市報2.86元，無升跌。
阿里巴巴（9988）旗下淘寶昨晚雙11預售一度「冧機」。阿里巴巴開市報172.6元，跌0.75%。
英皇集團（0163）發盈喜，料半年純利錄至1.5億元。開市報1.02元，升0.99%。
中國利郎（1234）第三季銷售額按年錄中至高單位數增長。無成交，報4.62元。
聯通（0762）今年首三季多賺近兩成至129億人幣。開市報4.09元，升0.25%。
中國動向（3818）公布，Kappa上季零售流水錄10%至20%中高段下降。開市報0.86元，跌1.15%。
破頂股表現
破頂股包括，理想汽車（2015）創上市新高，見122.3元，開市報122.3元，升2.95%。
異動股
上升異動股，包括，龍湖（0960）開市報40.3元，升7.9%；融創（1918）開市報19.26元，升6.06%；融創服務（1516）開市報19.1元，升5.76%；新城發展（1030）開市報6.8元，升5.75%；精英匯（1775）開市報0.6元，升5.26%；恒大（3333）開市報2.69元，升4.26%；世茂集團（0813）開市報14.5元，升3.13%；周黑鴨（1458）開市報7.53元，升3.01%。
下跌異動股，包括，天立教育（1773）開市報1.45元，跌12.12%；新東方（9901）開市報18.06元，跌3.94%；火幣科技（1611）開市報10.94元，跌3.87%；新城悅（1755）開市報16.1元，跌3.59%；晶苑國際（2232）開市報2.64元，跌3.3%；美圖公司（1357）開市報1.78元，跌2.73%；麗展（0488）開市報4.13元，跌2.36%；啟明醫療（2500）開市報39.75元，跌2.21%；福耀玻璃（3606）開市報45元，跌2.17%；中國宏橋（1378）開市報9.6元，跌2.04%。
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