維達曾跌最多10.26%，是7月16日後最大跌幅，當日跌幅為15.03%。今日暫低見21元，是8月26日20.75元後最低。現報21.45元，跌8.33%，連跌2日，累計跌2.74元，及連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是9月20日。

公司指，全球經濟逐步復蘇，但市場環境仍充滿挑戰及變化。區域內整體消費增長因多項因素放緩，中國内地多地受疫情反覆及水災影響，同時馬來西亞因疫情封鎖而出現供應鏈短暫中斷。展望未來，集團將通過品牌建設、產能升級，商業能力提高及產品結構優化，繼續推動可持續增長並進一步穩固於不同市場的領先地位。

第三季總收益增長7.2%（按固定匯率換算為2.0%）至41.06億元，其中33.44億元來自紙巾分部；7.62億元來自個人護理分部。毛利微升1.7%至14.37億元。毛利率縮窄1.9個百分點至35.0%。匯兌虧損總額為8百萬元（去年同期為收益2700萬元），其中700萬元之虧損來自經營活動（去年同期：收益26百萬億元），及100萬元之虧損來自融資活動（去年同期：收益100萬元）。經營溢利下降35.0%至3.54億元。經營溢利率減少5.6個百分點至8.6%。息稅折舊攤銷前溢利縮窄19.6%至6.66億元，相應的息稅折舊攤銷前溢利率降低5.5個百分點至16.2%。

首三季總收益增長15.1%（按固定匯率換算為8.0%）至131.9億元，其中108.52億元來自紙巾分部；23.38億元來自個人護理分部。毛利增加11.0%至48.31億元，而相應的毛利率下跌1.4個百分點至36.6%。匯兌虧損總額為90萬元（去年同期為：收益1600萬億元），其中100萬元之虧損來自經營活動（去年同期為：收益1300萬元），及10萬億元之收益來自融資活動（去年同期為：收益300萬元）。經營溢利縮窄13.1%至15.65億元，經營溢利率下降3.8個百分點至11.9%。息稅折舊攤銷前溢利收縮5.9%至24.92億元，而相應的息稅折舊攤銷前溢利率降低4.2個百分點至18.9%。

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