整體來看，90個城市主流首套房貸利率為5.73%，二套利率為5.99%，均較上月下調1個基點，是年內首次出現環比下降。

該研究院認為，市場末端的微小變化，代表著信貸環境有所改善，9月底以來央行多次釋放積極信號，預計四季度住房信貸的投放將回歸「平穩有序」。

從下調城市名單看，除了廣州、深圳外，大多為三四線城市。廣州是近期房貸利率風波中的「焦點」。早在十月初，便有市場消息顯示，廣州部分銀行確實出現房貸利率下調的跡象，如今在報告數據中得到證實。

內房股向上，新城發展（1030）現報7.27元，升13.06%；寶龍地產（1238）現報6.19元，升8.98%；融創（1918）現報19.76元，升8.81%；禹洲（1628）現報1元，升6.38%。藍籌內房方面，中海外（0688）現報18.84元，升3.86%；龍湖（0960）現報39.6元，升6.02%；潤地（1109）現報34元，升4.62%；碧桂園（2007）現報8.18元，升1.24%。

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