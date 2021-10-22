在達成和解前，有關的爭執令更廣泛的全球性稅收協議受到威脅，直至近日136個國家才簽署了全球稅改計劃，並預計於10月30-31日在羅馬舉行的20國峰會上批准該協議。

今次和解，上述歐洲五國表示，等到全球稅收協議按計劃完全生效時，他們會撤銷數字服務稅。在過渡期時，如果政府最終收取的數字服務稅超過稅收協議內規定的數額，將通過稅收抵免的方式退回多繳的稅款。

文件亦表明，如果到2023年12月全球協議未能生效，此次有關數字稅的協議將作廢，則歐洲國家會繼續徵收數字稅，美國可以自由恢復報復性關稅。

奧地利財政部長Gernot Bluemel在聲明中稱，「這使我們能夠避免美國將實施的懲罰性關稅，並保留我們的規則直到全球稅制改革生效」。

英國財相Rishi Sunak在聲明中表示，「該協議意味著在我們向2023年過渡期間，數字服務稅仍然受到保護，其進項將繼續為重要的公共服務提供支持」。

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