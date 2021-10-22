據國家稅務總局辦公廳公布，各地稅務部門按照統一部署，逐戶摸排煤電和供熱企業經營和稅收情況，細緻梳理企業稅費優惠政策清單，上門開展「一對一」宣傳輔導，按照有關規定簡化「減、退、緩」稅辦理程序和資料報送，確保「應減盡減、應退盡退、應緩盡緩」。

國家稅務總局最新數據顯示，截至10月20日，全國稅務系統共為納入「電力保供」稅收扶持的煤電和供熱企業辦理「減、退、緩」稅75億元人民幣，有效緩解了企業資金困難和經營壓力。

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