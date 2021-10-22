國家稅務局︰供熱、煤電企業第四季可全部緩稅
文章日期：2021年10月22日 11:01
中國為解「能源荒」，再向煤電等企業出招。據國家稅務總局公布，為配合做好今年冬天及明年春天能源電力保供相關工作，專門制發《關於做好今冬明春能源電力保供 實施支持煤電企業紓困解難稅收措施的通知》，對煤電和供熱企業今年第四季應繳納稅款全部辦理緩稅，加快增值稅留抵退稅辦理進度，加大相關行業性、普惠性稅費優惠政策落實力度，其在各級稅務機關逐級建立內部工作推進機制和跨部門協同機制，確保各項「減稅、退稅、緩稅」措施落地落細。
據國家稅務總局辦公廳公布，各地稅務部門按照統一部署，逐戶摸排煤電和供熱企業經營和稅收情況，細緻梳理企業稅費優惠政策清單，上門開展「一對一」宣傳輔導，按照有關規定簡化「減、退、緩」稅辦理程序和資料報送，確保「應減盡減、應退盡退、應緩盡緩」。
國家稅務總局最新數據顯示，截至10月20日，全國稅務系統共為納入「電力保供」稅收扶持的煤電和供熱企業辦理「減、退、緩」稅75億元人民幣，有效緩解了企業資金困難和經營壓力。
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