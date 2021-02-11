港元拆息普遍向上 1個月HIBOR由跌轉升
文章日期：2021年10月22日 11:15
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.14點子至0.06482%。
港元現報7.7748元升值2點子，曾貶值最多8點子，報7.7758元，亦曾升值最多8點子，報7.7742元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.03536%；1星期HIBOR跌0.12點子至0.04327%；2星期HIBOR升0.07點子至0.05071%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.15268%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.21929%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.31929%。
美元指數現報93.733貶值0.037點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.08575%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0209%，終止單日收窄，利差是2021年10月20日後最高，當日差距為-0.0193%
對上一次終止單日收窄，是2021年10月19日，當日利差報-0.0208%。
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