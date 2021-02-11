港元現報7.7748元升值2點子，曾貶值最多8點子，報7.7758元，亦曾升值最多8點子，報7.7742元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.18點子至0.03536%；1星期HIBOR跌0.12點子至0.04327%；2星期HIBOR升0.07點子至0.05071%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.15268%；6個月期HIBOR升0.14點子至0.21929%；12個月期HIBOR升0.07點子至0.31929%。

美元指數現報93.733貶值0.037點或0.04%。

美元1個月期LIBOR報0.08575%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0209%，終止單日收窄，利差是2021年10月20日後最高，當日差距為-0.0193%

對上一次終止單日收窄，是2021年10月19日，當日利差報-0.0208%。

其他報道

國家稅務局︰供熱、煤電企業第四季可全部緩稅

美歐就數字稅爭端達成和解

中國多個城市下調按揭利率 內房向上

維達第三季EIBTDA減19% 首三季縮5% 股價曾跌10%

A股個別發展 人行淨投放900億元

恒指高開97點 伙科指齊現黃金交叉 內房股升 龍湖升7.9%

恒大據報已還一筆已到期債券利息

華為、中芯據報已獲美國逾千億美元技術

恒大旗下廣州凱隆近月減持嘉凱城套現3億

港股ADR升1點 夜期高水11點 美期亞股個別發展

美國據報爭取11月舉行拜登習近平視像峰會

標指創新高兼7連陽 道指跌6點 市場料美明年年底前加息兩次