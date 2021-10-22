郁亮在會上指出，「行業冬天來了，大家都冷，首先要自己解決自己過冬問題，救人先要保證自己的安全。我們會積極的想方設法，在能力許可的情況下願意做一些對行業有利的事情，如果給我們一些具體的機會，我們在市場化原則之下去考量」。

萬科已多次成為其他爆煲內房潛在接盤俠，包括去年斥24億元人民幣入股泰禾集團（深）（000732），但一直未完成。總裁祝九勝曾回應入股泰禾問題，指萬科入股泰禾最終能否事成，取決於泰禾本身的求生慾，以及金融機構對泰禾的理解程度。萬科將會全程參與，希望把事情妥善處理，但底線是不影響萬科股東的利益。

今年7月萬科亦接手了恒大持有的深圳市高新投集團7.0798%權益。

此外，郁亮在會上亦被問到有關第二輪集中供地大幅降溫，流拍率亦高等問題，他表示「萬科並沒有停止拿地，但公司有自己的投資標準，拿地標準更高」。

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