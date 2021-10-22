中國發改委︰制止煤炭企業牟取暴利
文章日期：2021年10月22日 12:08
國家發改委早前高調表明會干預煤炭價格後，今日發改委於官方微信號發文指，於10月22日早上，發改委價格司召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會，研究制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施，討論了行業合理價格和利潤水平，研究了制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施。
據文章，會議聽取了中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業關于當前行業生產經營狀況及產量、價格、成本、利潤等情況的匯報，討論了行業合理價格和利潤水平，研究了制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施。
會議強調，煤炭企業要自覺依法規範經營，合理制定價格；對違反現行制止牟取暴利規定的價格違法行為，將依法予以嚴厲處罰。
會議明確，近期發改委價格司將派出多個調查組，赴煤炭主產省對煤炭生產、流通企業的成本和利潤情況進行實地調查，為研究確定煤炭價格合理區間提供參考依據。
其他報道
美國券商Robinhood：加密錢包等候名單人數已逾100萬人
維達第三季EIBTDA減19% 首三季縮5% 股價曾跌10%
恒指高開97點 伙科指齊現黃金交叉 內房股升 龍湖升7.9%