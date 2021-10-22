據文章，會議聽取了中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業關于當前行業生產經營狀況及產量、價格、成本、利潤等情況的匯報，討論了行業合理價格和利潤水平，研究了制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施。

會議強調，煤炭企業要自覺依法規範經營，合理制定價格；對違反現行制止牟取暴利規定的價格違法行為，將依法予以嚴厲處罰。

會議明確，近期發改委價格司將派出多個調查組，赴煤炭主產省對煤炭生產、流通企業的成本和利潤情況進行實地調查，為研究確定煤炭價格合理區間提供參考依據。

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