恒指半日升115點 內房向上 北水轉淨流出
文章日期：2021年10月22日 12:17
恒指今早高開97點後曾倒跌最多41點，臨近半日收市倒升最多177點，高低波幅219點。恒指、科指齊齊出現「黃金交叉」，北水淨流出。
恒指半日升115點或0.44%，報26132點，成交金額713億元；國指升98點或1.07%，報9372點。恒生科技指數收報6761點，升1.9%。
藍籌31隻升，25隻下跌，4隻無升跌。龍湖（0960）升6.43%，收報39.75元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升1.04%，收報291.4元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；中石油（0857）跌3.7%，收報3.9元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.89%，收報88.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低17點。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報29.05元，升7.2%；跌幅最大的是同程藝龍（0780）收報18.18元，跌2.05%。
恒指、科指齊齊出現「黃金交叉」，恒指10天線(25464.16點)升穿50天線(25386.97點)；科指10天線(6423.35點)升穿50天線(6402.39點)。
北水南下合計淨流出0.58億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入80.97億元人民幣，較上日減少20.26%，連續第4日流入，累計流入262.37億元。
國家稅務局︰供熱、煤電企業第四季可全部緩稅。煤炭股普遍向下，神華（1088）收報18.16元，跌2.47%；兗煤（1171）收報13.84元，跌1%；兗煤澳洲（3668）收報19.8元，升0.41%；中煤能源（1898）收報5.53元，跌0.18%；伊泰（3948）收報6.39元，跌1.69%。
電力股向下，中國電力（2380）收報3.45元，跌1.15%；華潤電力（0836）收報18.2元，跌3.4%；華能國電（0902）收報3.69元，跌0.81%；大唐發電（0991）收報1.35元，跌2.88%。；華電國際（1071）收報2.93元，跌2.33%。
中國多個城市下調按揭利率；另外，恒大據報已還一筆已到期債券利息。內房向上新城發展（1030）收報7.17元，升11.51%；奧園（3883）收報3.73元，升7.8%；寶龍地產（1238）收報6.09元，升7.22%。藍籌內房中海外（0688）收報18.74元，升3.31%；龍湖（0960）收報39.75元，升6.43%；潤地（1109）收報34.1元，升4.92%；碧桂園（2007）收報8.13元，升0.62%。
路透：華為、中芯（0981）縱列美國黑名單，仍獲過千億美元出口許可。中芯國際收報23.25元，升5.2%。
維達（3331）第三季EIBTDA減19%，首三季縮5%，股價曾跌10%。維達收報21.55元，跌7.91%。
多間公司公布業績，績前表現如下，神華（1088）收報18.16元，跌2.47%；中國電信（0728）收報2.82元，升0.36%；潤泥（1313）收報7.13元，升0.42%；招商銀行（3968）收報66.35元，升1.45%；國藥控股（1099）收報20.9元，跌2.11%。
合生創展（0754）再反駁恒大（3333）：收購毋須達成任何先決條件。合生收報26.95元，升1.32%；恒大收報2.69元，升4.26%；恒大物業（6666）收報4.9元，升4.03%。其他恒大系股，恒大汽車（0708）收報3.56元，升3.79%；恒騰（0136）收報2.93元，升2.45%。
阿里巴巴（9988）旗下淘寶昨晚雙11預售一度「冧機」。阿里巴巴收報174元，升0.06%。
英皇集團（0163）發盈喜，料半年純利錄至1.5億元。收報1.1元，升8.91%。
中國利郎（1234）第三季銷售額按年錄中至高單位數增長。收報4.7元，升1.73%。
聯通（0762）今年首三季多賺近兩成至129億人幣。收報4.08元，無升跌。
中國動向（3818）公布，Kappa上季零售流水錄10%至20%中高段下降。收報0.87元，無升跌。
破頂股表現
破頂股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見296.8元，收報296.2元，升5.04%；理想汽車（2015）創上市新高，見124.5元，收報123.9元，升4.29%；中裕燃氣（3633）創52周高，見7.55元，收報7.5元，升0.67%；興科蓉醫藥（6833）創52周高，見0.82元，收報0.8元，升1.27%。
破底股方面
破底股包括，康諾亞（2162）創上市新低，見39.45元，收報40.4元，跌0.74%；譚仔國際（2217）創上市新低，見2.52元，收報2.54元，跌1.55%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見11.26元，收報11.32元，跌5.67%；中國燃氣（0384）見52周低18.88元，收報19.32元，跌1.93%；青啤（0168）見52周低57.3元，收報59.55元，升1.28%；銀建國際（0171）見52周低0.5元，收報0.51元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，易居企業（2048）收報1.75元，升19.86%；卓珈控股（1827）收報1.7元，升18.06%；偉俊集團控股（1013）收報0.062元，升14.81%；聯眾（6899）收報0.43元，升11.69%；新城發展（1030）收報7.17元，升11.51%；家鄉互動（3798）收報1.71元，升11.04%；創夢天地（1119）收報5.51元，升10.64%；英皇國際（0163）收報1.1元，升8.91%；禹洲（1628）收報1.02元，升8.51%；1957 & Co.（8495）收報0.46元，升8.24%。
下跌異動股，包括，錦藝集團（0565）收報0.375元，跌10.71%；龍皇（8493）收報0.134元，跌10.67%；美聯工商舖（0459）收報0.134元，跌10.07%；維達（3331）收報21.55元，跌7.91%；遊萊互動（2022）收報0.08元，跌6.98%；易緯集團（3893）收報0.375元，跌6.25%；惠生工程（2236）收報0.41元，跌5.75%；創勝集團醫藥（6628）創上市新低，見11.26元，收報11.32元，跌5.67%；福森藥業（1652）收報2.52元，跌5.62%；海倫司（9869）收報16.84元，跌5.29%。
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