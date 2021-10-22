【有片：選股王】比亞迪電子 潛在上升空間頗大
文章日期：2021年10月22日 12:40
恒指升115點，收報26132點，成交金額713億元。標普500指數破頂，但亞洲股市個別發展，港股高開後回順，之後升幅再擴大。現階段主要消化累積升過後的獲利沽盤，若能以高位區間波動來完成，反映沽壓相對有限或買盤偏強，後市再上的機會將較高。暫時仍受在26000點至26400點的阻力區間徘徊。
大型科技股牛皮，資金轉炒視頻股和半導體股，快手（1024）突破頸線升破100元大關，中芯（0981）及華虹（1347）升幅5%及2%。
內房物管繼續向好，但急升兩日後高位有獲利回吐，多數出現高開低走，高追要小心。內險股昨日向好後今早未能再上。電車股整固兩日後發力，比亞迪（1211）升5%破頂，理想（2015）升4%創在港掛牌以來新高。
手機設備股異動，瑞聲（2018）升5.4%，比亞迪電子（0285）亦升6.6%。手機設備股第2季受到原材料、零部件供應短缺影響，收入和毛利率都受壓，第3季更有拉閘限電，上述兩隻股份都跌幅驚人。今早突然大升，資金是否部署第4季或明年生產回復正常，機會是大的。
設局上，比亞迪電子較好。口罩對業績的拖累已於第2季充份反映，市場經已消化，零件短缺和拉閘限電因素，相信也在股價累瀉50%下得到充份反映。若明年生產回復正常，且尚有電子煙的新增收入和盈利，現時預測僅14倍左右的市盈率，有頗大的潛在上升空間。10月底將公布第3季季績，或會有利淡兌現的反彈。若再破底便止蝕。
張兆聰