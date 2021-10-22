大型科技股牛皮，資金轉炒視頻股和半導體股，快手（1024）突破頸線升破100元大關，中芯（0981）及華虹（1347）升幅5%及2%。

內房物管繼續向好，但急升兩日後高位有獲利回吐，多數出現高開低走，高追要小心。內險股昨日向好後今早未能再上。電車股整固兩日後發力，比亞迪（1211）升5%破頂，理想（2015）升4%創在港掛牌以來新高。

手機設備股異動，瑞聲（2018）升5.4%，比亞迪電子（0285）亦升6.6%。手機設備股第2季受到原材料、零部件供應短缺影響，收入和毛利率都受壓，第3季更有拉閘限電，上述兩隻股份都跌幅驚人。今早突然大升，資金是否部署第4季或明年生產回復正常，機會是大的。

設局上，比亞迪電子較好。口罩對業績的拖累已於第2季充份反映，市場經已消化，零件短缺和拉閘限電因素，相信也在股價累瀉50%下得到充份反映。若明年生產回復正常，且尚有電子煙的新增收入和盈利，現時預測僅14倍左右的市盈率，有頗大的潛在上升空間。10月底將公布第3季季績，或會有利淡兌現的反彈。若再破底便止蝕。

張兆聰

明報首席評論員