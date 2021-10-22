據路透報道，王春英在第三季外匯收支例行發布會上稱，近期人民幣走強是市場力量推動的正常表現，未來人民幣走向仍取決與國內外經濟形勢、國際收支狀況和國際外匯市場變化，人民幣不會持續升值也不會持續貶值。

她指出，如果外匯市場遇到較大的波動，會適時開展逆周期調節。中國抵御外部衝擊的能力增強，人民幣匯率彈性增強有利釋放升貶值的壓力。

人民幣本周升破6.4關口，創出逾４個月新高，人民幣匯率CFETS指數亦升破100關口。

外管局公布的數據顯示，今年首三季，企業利用遠期、期權等外匯衍生產品來管理匯率風險的規模，按年增80%，這個增幅高過同期銀行結售匯增速56個百分點，推動企業套保率同比上升7.9個百分點，達到22.1%。

王春英強調，市場主體一定要樹立匯率風險中性理念，非常審慎地安排資產負債幣種；企業要建立完善科學的考核機制，以財務穩健和可持續為導向，而不以套保盈虧為導向。

中國國家外匯管理局周五公布數據顯示，9月銀行結售匯順差209億美元；1至9月銀行累計結售匯順差1,800億美元。

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